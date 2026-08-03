Wassermangel und Energiekrise in Ungarn

Während die Temperaturen auch in Ungarn nach oben klettern, sinken die Flusspegel dramatisch. Die Donau hat mittlerweile einen historischen Tiefpunkt erreicht – mit dramatischen Folgen für das ganze Land. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes musste das AKW Paks am Sonntag nach 44 Jahren völlig vom Netz genommen werden. Gleichzeitig erließ die Regierung in Budapest mehrere Notfallgesetze, um durch die Energiekrise zu kommen.