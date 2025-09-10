Vorteilswelt
Royale Versöhnung?

Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles

Royals
10.09.2025 19:35
Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des ...
Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des britischen Königs, an.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

Lange wurde darüber spekuliert, nun war es endlich soweit: Am Mittwoch traf Prinz Harry (40) im Rahmen seiner England-Reise auf seinen Vater, König Charles III. (76). Ein Treffen, das gespannt erwartet wurde – gilt Harry doch immer noch als zerstritten mit seiner royalen Familie. 

Der Buckingham Palace bestätigte inzwischen, dass König Charles am Mittwoch seinen jüngeren Sohn, den Herzog von Sussex, zu einem privaten Tee im Clarence House, dem Wohnsitz des britischen Königs in London, getroffen hatte.

Treffen dauerte laut Medienbericht nur 55 Minuten
Der Palast gab jedoch keine weiteren Einzelheiten zu dem Treffen bekannt. Laut „Daily Mail“ dauerte das Treffen nur 55 Minuten. Fraglich, ob in dieser doch recht kurzen Zeit alle Probleme ausgeräumt wurden. 

Harry wurde schon am Nachmittag von mehreren Fotografen gesehen, wie er den Wohnsitz betrat.

Charles reiste am Mittwoch von Schottland nach London, Harry hält sich diese Woche im Vereinigten Königreich auf, um Charity-Events zu besuchen.

Es gab seit Februar 2024, also seit rund 18 Monaten, kein persönliches Treffen zwischen den beiden, wobei Harry in einem BBC-Interview im Mai 2025 sagte: „Ich würde mich über eine Versöhnung mit meiner Familie freuen.”

Ich würde mich über eine Versöhnung mit meiner Familie freuen.

Prinz Harry im Mai 2025

Schon im Juli hatten sich Berater von Harry mit einem wichtigen Mitarbeiter des Königs getroffen, was von Insidern als Schritt zur Verbesserung der Beziehungen angesehen wurde.

Es wurde berichtet, dass Harry der königlichen Familie angeboten habe, seinen offiziellen Zeitplan zu teilen, um Transparenz zu schaffen und Konflikte zwischen öffentlichen Auftritten von ihm und Herzogin Meghan (44) sowie den britischen Royals zu vermeiden.

König Charles III. und sein Sohn Prinz Harry: Für beide ist es das erste offizielle Wiedersehen ...
König Charles III. und sein Sohn Prinz Harry: Für beide ist es das erste offizielle Wiedersehen nach rund eineinhalb Jahren. (Archivbild)(Bild: APA/AFP/POOL/David Rose)

Prinz Harry besuchte Grab von „Granny“ Queen Elizabeth II.
Der aktuelle Besuch von Harry in Großbritannien hatte am 8. September begonnen, er will mit der Reise einige seiner wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen und Anliegen unterstützen. Er ehrte zudem seine Großmutter, Queen Elizabeth II. (†96), am dritten Jahrestag ihres Todes. Nach der Teilnahme an den WellChild Awards besuchte er am folgenden Tag Nottingham, um die dortige Arbeit für junge Menschen hervorzuheben.

Obwohl Prinz Harry in den letzten 18 Monaten mehrmals in Großbritannien war, traf er sich dabei nicht mit seinen engsten royalen Verwandten. Er nahm im August an der Beerdigung seines Onkels Lord Robert Fellowes (82) teil, jedoch ohne dabei mit seinem Bruder Prinz William in Kontakt zu treten. Weitere Besuche umfassten den 10. Jahrestag der Invictus Games und die WellChild Awards im September 2024.

