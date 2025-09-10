Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles

Der Buckingham Palace bestätigte inzwischen, dass König Charles am Mittwoch seinen jüngeren Sohn, den Herzog von Sussex, zu einem privaten Tee im Clarence House, dem Wohnsitz des britischen Königs in London, getroffen hatte.

Treffen dauerte laut Medienbericht nur 55 Minuten

Der Palast gab jedoch keine weiteren Einzelheiten zu dem Treffen bekannt. Laut „Daily Mail“ dauerte das Treffen nur 55 Minuten. Fraglich, ob in dieser doch recht kurzen Zeit alle Probleme ausgeräumt wurden.

Harry wurde schon am Nachmittag von mehreren Fotografen gesehen, wie er den Wohnsitz betrat.