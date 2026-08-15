Komplette Eskalation im österreichischen Eishockey

„Das macht mich sprachlos und traurig“

Der Verband schaltete sofort einen Anwalt ein, die Spielerinnen werden von der Gewerkschaft Younion durch Sascha Tomanek und Patrick Harand vertreten. „Die Forderungen wurden allesamt nicht erfüllt, das respektlose Verhalten des ÖEHV seinen besten Spielerinnen gegenüber macht mich sprachlos und traurig“, resümiert Tomanek.

Der Verband kündigte in einem Mail am 13. Juli ein neues Vergütungs- und Entschädigungsmodell ab 2027 für Herren und Frauen an, wollte dafür eine Zusage der Spielerinnen bis 15. Juli. Da für die Frauen aber weiter viele Fragen offen blieben, baten sie um ein Gespräch bis 31. Juli – ohne Erfolg! Die Situation eskalierte: Der ÖEHV feuerte Team-Manager Christian Klepp, Athletik-Coach Michael Ganster und Torhüter-Trainer Joey Vollmer. Matzka: „Jene drei, zu denen wir das beste Verhältnis haben.“