Auch ÖGK muss sparen: Was auf Patienten zukommt

Er nimmt auch die Gesundheitsministerin in die Pflicht: „Die Ministerin hat zwar versucht zu beruhigen, ihr Dementi bleibt aber wenig überzeugend. Schließlich hat sie die Verschlechterungen bei der ÖGK und nun auch bei der BVAEB mitgetragen. Gleichzeitig versteckt sie sich regelmäßig hinter der Selbstverwaltung. Doch als Gesundheitsministerin trägt sie politische Verantwortung für die Entwicklung unseres Gesundheitssystems.“