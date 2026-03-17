Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps

Unser Gesundheitssystem krankt an allen Ecken und Enden – und dem größten Sozialversicherungsträger Österreichs geht das Geld aus, um ihre Budgetlöcher zu stopfen. Während die ÖGK im Jahr 2020 noch Rücklagen von 1,4 Milliarden aufwies, waren Ende 2024 nicht einmal mehr genug Geldreserven da, um den Jahresabgang zu decken. 25 Millionen Euro waren als ungedeckte Rücklagen ausgewiesen. Von der gesetzlich vorgesehenen Leistungssicherungsrücklage in Höhe von ungefähr einem Zwölftel der jährlichen Ausgaben für Versicherungsleistungen ist auch nichts mehr übrig.