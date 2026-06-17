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Licht und Schatten

ÖFB-Noten gegen Jordanien: Duo agierte in Topform

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 08:44
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Ein WM-Start mit Licht und Schatten: Alex Schlager und Philipp Lienhart boten überzeugende Auftritte. Marcel Sabitzer, Romano Schmid und Nicolas Seiwald stark. Von Stürmern muss viel mehr kommen. Die Noten für Österreichs Nationalteam gegen Jordanien von „Krone“-Redakteur Christian Reichel ...

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Unser Notenschlüssel: 6 – teamreif, 5 – sehr stark, 4 – stark, 3 – solide, 2 – schwach, 1 – nicht sein Tag, 0 – zu kurz eingesetzt.

Alexander Schlager: Note 5
War speziell vor der Pause mehr beschäftigt als erwartet: Entschärfte einen abgefälschten Schuss, parierte zwei Abschlüsse stark, hatte beim Lattentreffer Glück. Am Gegentor traf ihn keine Schuld.

Stefan Posch: Note 3
Resolut in den Zweikämpfen, gute Akzente nach vorne – speziell in der Start-Viertelstunde sehr präsent, büßte aber mit Fortdauer der Partie an Schwung ein. Konnte zwei gute Chancen nicht nützen und hatte mit einem Handspiel vor dem dann aberkannten 2:1 Pech.

Philipp Lienhart: Note 5
Strahlte in der Defensivzentrale an der Seite von Alaba die gewohnte Ruhe aus. Blockte mit seinem Rücken einen gefährlichen Schuss des Gegners, klärte ein weiteres Mal entscheidend per Kopf. Sehr stark!

David Alaba: Note 3
Der Kapitän versuchte dem Spiel von Start weg seinen Stempel aufzudrücken – das Positive an seinem Auftritt überwog am Ende.

David Alaba (re.)
David Alaba (re.)(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)

Philipp Mwene: Note 3
Wenn die Jordanier gefährlich wurden, dann oft über seine Seite. Wirkte da in den Zweikämpfen nicht immer sattelfest. In Summe ein solider Auftritt.

Nicolas Seiwald: Note 4
Erfüllte im Mittelfeldzentrum seinen Part, auch defensiv sehr aufmerksam.

Xaver Schlager: Note 3
Stopfte erst gekonnt einige Löcher, verlor aber vor dem 1:1 den Ball.

Marcel Sabitzer: Note 4
Ob Flanke oder Passspiel – er streute die technischen Feinheiten im Spiel der Österreicher ein, sorgte auch mittels Eckbällen für Gefahr – einer führte zum Siegestor.

Marcel Sabitzer (li.)
Marcel Sabitzer (li.)(Bild: AP/Jeff Chiu)

Romano Schmid: Note 4
Sein herrlicher Treffer aus 21 Metern verdiente sich das Prädikat Spitzenklasse, seine Darbietung fiel generell stark aus.

Konrad Laimer: Note 3
Lief sich die Seele aus dem Leib, versuchte das Spiel zu beschleunigen.

Sasa Kalajdzic: Note 2
Hatte bei seinem Comeback nach 975 Tagen an vorderster Front viele Ballaktionen. In punkto Durchsetzungsvermögen hat er aber reichlich Luft nach oben.

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Marko Arnautovic: Note 4
Löste zur Pause Kalajdzic ab, kam mit Fortdauer in Fahrt – ein Tor wurde aberkannt, dann rettete Jordaniens Goalie, ehe Marko via Elfmeter doch noch traf.

Carney Chukwuemeka: Note 3
Brachte Schwung in die Partie, kratzte kurz nach der Einwechslung aus kurzer Distanz am Führungstor.

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Paul Wanner: Note 3
Fügte sich gut ein.

Kevin Danso: Note 3
Kam für Alaba, machte seine Sache ordentlich.

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