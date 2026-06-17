ÖFB-Noten gegen Jordanien: Duo agierte in Topform

Stefan Posch: Note 3

Resolut in den Zweikämpfen, gute Akzente nach vorne – speziell in der Start-Viertelstunde sehr präsent, büßte aber mit Fortdauer der Partie an Schwung ein. Konnte zwei gute Chancen nicht nützen und hatte mit einem Handspiel vor dem dann aberkannten 2:1 Pech.