„Kompliment ans Team!“ Was Rangnick begeistert

Ein Eigentor von Yazan Al Arab und ein Elfmeter von Marko Arnautovic ließen den ÖFB am Ende dann doch noch jubeln. Die ersten drei Punkte in der Gruppe J sind da! „Kompliment, wie die Mannschaft den Ausgleich und das nicht gegebene Tor wegsteckt hat“, betonte Rangnick. Beim Stand von 1:1 war ein Treffer von Arnautovic nicht gegeben worden, weil Stefan Posch den Ball mit dem Arm zu „Arnie“ gelenkt hatte.