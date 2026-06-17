„Kompliment ans Team!“ Was Rangnick begeistert

Nach dem enorm wichtigen WM-Auftaktsieg war auch bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die Erleichterung riesengroß. Ein großes Kompliment gab’s für seine Schützlinge, doch es gibt auch Sorgen um Verteidiger Stefan Posch.
„Es war ein extrem schwieriges Spiel, sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Es war wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben“, atmete Ralf Rangnick nach dem 3:1-Sieg gegen Jordanien im ORF-Interview tief durch. Nachdem Romano Schmid das ÖFB-Team in Minute 21 sehenswert in Führung gebracht hatte, glich Ali Olwan kurz nach der Pause für Jordanien aus. Ein Rückschlag für unser Team!
Ein Eigentor von Yazan Al Arab und ein Elfmeter von Marko Arnautovic ließen den ÖFB am Ende dann doch noch jubeln. Die ersten drei Punkte in der Gruppe J sind da! „Kompliment, wie die Mannschaft den Ausgleich und das nicht gegebene Tor wegsteckt hat“, betonte Rangnick. Beim Stand von 1:1 war ein Treffer von Arnautovic nicht gegeben worden, weil Stefan Posch den Ball mit dem Arm zu „Arnie“ gelenkt hatte.
Am Ende war‘s egal – Österreich startet mit einem vollen Erfolg in die WM. Sonderlob von Rangnick gab’s für Marcel Sabitzer, der „ein cleveres Spiel“ gezeigt hat. „Auch Marko hat uns mit seiner Physis gutgetan!“
Zusammenstoß mit Folgen
Verletzungssorgen gibt es um Posch. Wie Rangnick im Interview verriet, könnte sich der Außenverteidiger bei einem Zusammenstoß am Kiefer verletzt haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.