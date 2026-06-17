Heer zwingt beeinträchtigten Burschen zur Stellung

Der 17-jährige Luca Gappmaier hat das Down-Syndrom, einen schweren angeborenen Herzfehler und Pflegestufe vier – dennoch muss er schon in wenigen Tagen zum Bundesheer. Das Erscheinen zur Stellung sei „zumutbar und erforderlich“, heißt es in einem offiziellen Schreiben. Die Eltern des Burschen sind außer sich ...