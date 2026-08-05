„Gute Ausgangslage ist für Salzburg essenziell“

Sieben Jahre verbrachte Daniel Antosch in Salzburg, kämpfte sich über die Akademie bis zu Liefering. Für die Jungbullen machte der Keeper 59 Spiele, der Sprung nach oben blieb ihm aber verwehrt. Deshalb verließ er die Mozartstadt 2021 in Richtung Süden. Sein Ziel? Pafos! „Die Lebensqualität auf Zypern ist unglaublich hoch. Ich hatte dort eine schöne Zeit“, erzählt der 26-Jährige, der mittlerweile bei Altach unter Vertrag steht.