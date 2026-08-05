Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zypern-Experte:

„Gute Ausgangslage ist für Salzburg essenziell“

Salzburg
05.08.2026 20:00
Daniel Antosch spielt mittlerweile für Altach.
Daniel Antosch spielt mittlerweile für Altach.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Die „Krone“ sprach vor dem Duell zwischen Salzburg und Pafos mit einem Spieler, der beide Vereine bestens kennt. Daniel Antosch war sieben Jahre bei den Bullen und kickte vier Jahre auf Zypern. Der Goalie warnt die Mozartstädter bereits jetzt vor dem Rückspiel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sieben Jahre verbrachte Daniel Antosch in Salzburg, kämpfte sich über die Akademie bis zu Liefering. Für die Jungbullen machte der Keeper 59 Spiele, der Sprung nach oben blieb ihm aber verwehrt. Deshalb verließ er die Mozartstadt 2021 in Richtung Süden. Sein Ziel? Pafos! „Die Lebensqualität auf Zypern ist unglaublich hoch. Ich hatte dort eine schöne Zeit“, erzählt der 26-Jährige, der mittlerweile bei Altach unter Vertrag steht.

Das Duell seiner Ex-Vereine wird der Torhüter genau verfolgen. „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Salzburg kann über das Tempo gefährlich werden, aber Pafos hat viele Legionäre mit einer hohen Qualität und präsentierte sich auf internationaler Bühne zuletzt top“, spricht er die neun Punkte an, die der Klub letzte Saison in der Champions-League-Ligaphase geholt hat.

Lesen Sie auch:
Dominik Schmid ist einer von vielen Neuzugängen bei Red Bull Salzburg. 
Sport Tv Logo
Ganz persönlich
So tickt Red Bull Salzburgs Neuzugang Schmid
05.08.2026

Der Goalie weiß: „Für die Bullen ist eine gute Ausgangslage essenziell. Denn daheim fühlen sich die Zyprer richtig wohl und sind schwer zu bespielen.“ Seine Prognose für das Hinspiel? „Ich tippe auf einen knappen Sieg für Salzburg.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
05.08.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
161.745 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
151.299 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
131.905 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2937 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
2503 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1550 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf