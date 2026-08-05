„Gute Ausgangslage ist für Salzburg essenziell“

Die „Krone“ sprach vor dem Duell zwischen Salzburg und Pafos mit einem Spieler, der beide Vereine bestens kennt. Daniel Antosch war sieben Jahre bei den Bullen und kickte vier Jahre auf Zypern. Der Goalie warnt die Mozartstädter bereits jetzt vor dem Rückspiel.
Sieben Jahre verbrachte Daniel Antosch in Salzburg, kämpfte sich über die Akademie bis zu Liefering. Für die Jungbullen machte der Keeper 59 Spiele, der Sprung nach oben blieb ihm aber verwehrt. Deshalb verließ er die Mozartstadt 2021 in Richtung Süden. Sein Ziel? Pafos! „Die Lebensqualität auf Zypern ist unglaublich hoch. Ich hatte dort eine schöne Zeit“, erzählt der 26-Jährige, der mittlerweile bei Altach unter Vertrag steht.
Das Duell seiner Ex-Vereine wird der Torhüter genau verfolgen. „Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Salzburg kann über das Tempo gefährlich werden, aber Pafos hat viele Legionäre mit einer hohen Qualität und präsentierte sich auf internationaler Bühne zuletzt top“, spricht er die neun Punkte an, die der Klub letzte Saison in der Champions-League-Ligaphase geholt hat.
Der Goalie weiß: „Für die Bullen ist eine gute Ausgangslage essenziell. Denn daheim fühlen sich die Zyprer richtig wohl und sind schwer zu bespielen.“ Seine Prognose für das Hinspiel? „Ich tippe auf einen knappen Sieg für Salzburg.“
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