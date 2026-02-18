Vorteilswelt
Kate hatte andere Idee

Beinahe hätte Prinz George ganz anders geheißen!

Royals
18.02.2026 17:00
Süße Details aus dem Palast: Kate – im Bild mit dem neugeborenen George und Prinz William – ...
Süße Details aus dem Palast: Kate – im Bild mit dem neugeborenen George und Prinz William – hatte eigentlich einen anderen Lieblingsnamen für ihren ältesten Sohn.
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

So herzlich und bodenständig kennt man sie: Catherine, die Prinzessin von Wales und Prinz William sollen die Namenssuche für ihr erstes Kind richtig genossen haben – auch wenn sie sich nicht sofort einig waren.

 

Das verrät Royal-Experte Russell Myers in seinem neuen Buch „William and Catherine, The Monarchy‘s New Era: The Inside Story“, das im März erscheint. Darin beschreibt er, wie das Paar vor der Geburt ihres Sohnes im Juli 2013 „Stunden“ mit Babynamen-Büchern verbrachte – ganz ohne vorher zu wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Kate hatte einen klaren Favoriten
Laut Buch soll Kate besonders an den Namen Alexander (für einen Jungen) oder Alexandra (für ein Mädchen) gedacht haben. Ein klassischer, zeitloser Name – mit königlichem Klang und Geschichte.

William hingegen hoffte offenbar insgeheim auf eine Tochter, der er auf jeden Fall Diana als zweiten Namen geben wollte.

Prinzessin Kate nach der Taufe von George in der Chapel Royal im St. James‘s Palast.
Prinzessin Kate nach der Taufe von George in der Chapel Royal im St. James's Palast.

Viel Gelächter statt Namensstress
Die beiden sollen großen Spaß an der Suche gehabt haben. Eine enge Freundin schenkte ihnen sogar ein Babynamen-Buch, durch das sie sich gemeinsam blätterten. Dabei kam es laut Myers immer wieder zu Lachanfällen, wenn einer von beiden besonders ausgefallene Vorschläge machte.

Prinzessin Kate und Prinz William genossen es sehr, die perfekten Namen für ihre Kinder zu ...
Prinzessin Kate und Prinz William genossen es sehr, die perfekten Namen für ihre Kinder zu suchen. Im Bild: Kate und William mit Charlotte und George.

William soll sogar sein Presseteam immer wieder auf die Probe gestellt haben: Mit scheinbar ernster Miene warf er Namen wie „Rodney“ oder „Graham“ in den Raum – nur um kurz darauf in herzliches Lachen auszubrechen. Ein kleiner royaler Spaß, der zeigt, wie locker die Stimmung hinter den Palastmauern war und wie sehr William sich auf sein erstes Kind gefreut hat.

Lesen Sie auch:
Vor ihrer Traumhochzeit im April 2011 kehrten Prinz William und seine Verlobte Kate Middleton ...
Biograf enthüllt
Wie die Queen die Liebe von William & Kate rettete
17.02.2026
Dunkle Zeit für Royals
Kates Krebs riss William „Boden unter Füßen“ weg
15.02.2026

Die Entscheidung fiel auf Tradition
Am Ende wurde es ein Name mit großer Bedeutung: Als ihr Sohn am 22. Juli 2013 geboren wurde, gaben sie bekannt, dass er Prinz George heißen würde – mit vollem Namen George Alexander Louis.

„George“ gilt als Hommage an King George VI, den Vater von Queen Elizabeth II. Und auch Kates Favorit „Alexander“ fand als Zweitname seinen Platz – ein liebevolles Detail, das zeigt: Ihre Wünsche sind durchaus Teil der Geschichte.

Prinzessin Kate bei der Taufe von Prinzessin Charlotte
Prinzessin Kate bei der Taufe von Prinzessin Charlotte
Prinzessin Kate bei der Taufe von Prinz Louis
Prinzessin Kate bei der Taufe von Prinz Louis

Heute sind William und Kate dreifache Eltern: Auf George folgten Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana und Prinz Louis Arthur Charles. 

Folgen Sie uns auf