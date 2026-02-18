Beinahe hätte Prinz George ganz anders geheißen!

William soll sogar sein Presseteam immer wieder auf die Probe gestellt haben: Mit scheinbar ernster Miene warf er Namen wie „Rodney“ oder „Graham“ in den Raum – nur um kurz darauf in herzliches Lachen auszubrechen. Ein kleiner royaler Spaß, der zeigt, wie locker die Stimmung hinter den Palastmauern war und wie sehr William sich auf sein erstes Kind gefreut hat.