Beinahe hätte Prinz George ganz anders geheißen!

So herzlich und bodenständig kennt man sie: Catherine, die Prinzessin von Wales und Prinz William sollen die Namenssuche für ihr erstes Kind richtig genossen haben – auch wenn sie sich nicht sofort einig waren.
Das verrät Royal-Experte Russell Myers in seinem neuen Buch „William and Catherine, The Monarchy‘s New Era: The Inside Story“, das im März erscheint. Darin beschreibt er, wie das Paar vor der Geburt ihres Sohnes im Juli 2013 „Stunden“ mit Babynamen-Büchern verbrachte – ganz ohne vorher zu wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
Kate hatte einen klaren Favoriten
Laut Buch soll Kate besonders an den Namen Alexander (für einen Jungen) oder Alexandra (für ein Mädchen) gedacht haben. Ein klassischer, zeitloser Name – mit königlichem Klang und Geschichte.
William hingegen hoffte offenbar insgeheim auf eine Tochter, der er auf jeden Fall Diana als zweiten Namen geben wollte.
Viel Gelächter statt Namensstress
Die beiden sollen großen Spaß an der Suche gehabt haben. Eine enge Freundin schenkte ihnen sogar ein Babynamen-Buch, durch das sie sich gemeinsam blätterten. Dabei kam es laut Myers immer wieder zu Lachanfällen, wenn einer von beiden besonders ausgefallene Vorschläge machte.
William soll sogar sein Presseteam immer wieder auf die Probe gestellt haben: Mit scheinbar ernster Miene warf er Namen wie „Rodney“ oder „Graham“ in den Raum – nur um kurz darauf in herzliches Lachen auszubrechen. Ein kleiner royaler Spaß, der zeigt, wie locker die Stimmung hinter den Palastmauern war und wie sehr William sich auf sein erstes Kind gefreut hat.
Die Entscheidung fiel auf Tradition
Am Ende wurde es ein Name mit großer Bedeutung: Als ihr Sohn am 22. Juli 2013 geboren wurde, gaben sie bekannt, dass er Prinz George heißen würde – mit vollem Namen George Alexander Louis.
„George“ gilt als Hommage an King George VI, den Vater von Queen Elizabeth II. Und auch Kates Favorit „Alexander“ fand als Zweitname seinen Platz – ein liebevolles Detail, das zeigt: Ihre Wünsche sind durchaus Teil der Geschichte.
Heute sind William und Kate dreifache Eltern: Auf George folgten Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana und Prinz Louis Arthur Charles.
