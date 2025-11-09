Vorteilswelt
Geglückte Premiere

Prinz George vertritt Papa William an Kates Seite

Royals
09.11.2025 10:14
Prinzessin Kate und Prinz George in der Royal Albert Hall
Prinzessin Kate und Prinz George in der Royal Albert Hall(Bild: AFP/JACK TAYLOR)

Großer Auftritt für den kleinen Thronfolger in spe: Der britische Prinz George hat am Samstag in Begleitung seiner Familie erstmals an einer traditionellen Gedenkveranstaltung für gefallene Soldaten des Königreichs teilgenommen. 

Zusammen mit seiner Mutter, Prinzessin Kate, seinem Großvater, König Charles III., und dessen Frau, Königin Camilla, verfolgte der Zwölfjährige die Zeremonie in der Royal Albert Hall in London.

Gemeinsame Verantwortung
Prinz George, der mit seinen 12 Jahren bereits eine beeindruckende Haltung zeigte, repräsentierte die nächste Generation der Monarchie mit einer bemerkenswerten Ernsthaftigkeit. Seine ruhige Präsenz neben seiner strahlenden Mutter bewies einmal mehr die enge Bindung zwischen Kate und George und ihre gemeinsame Verantwortung.

Prinzessin Kate mit ihrem ältesten Sohn Prinz George, der zuweilen etwas angespannt ...
Prinzessin Kate mit ihrem ältesten Sohn Prinz George, der zuweilen etwas angespannt dreinschaute.(Bild: AFP/JACK TAYLOR)
Der Zwölfjährige wird von seinen Eltern sanft an seine künftige Aufgabe herangeführt. Dazu ...
Der Zwölfjährige wird von seinen Eltern sanft an seine künftige Aufgabe herangeführt. Dazu gehören auch royale Events.(Bild: AFP/JACK TAYLOR)

William erst aus Brasilien zurück
Georges Vater, Thronfolger Prinz William, war nicht anwesend. Und so wurde sein ältester Sohn erstmals zu seiner Vertretung. Der 43-Jährige war gerade aus Brasilien zurückgekehrt, wohin er im Rahmen der UNO-Klimakonferenz gereist war. George ist der älteste Sohn von William und Kate und steht damit in der Thronfolge an zweiter Stelle.

In der Loge, wo er neben seiner Mutter Kate und seinem Großvater, König Charles III. saß, wirkte ...
In der Loge, wo er neben seiner Mutter Kate und seinem Großvater, König Charles III. saß, wirkte der junge Prinz bereits entspannter.(Bild: AP/Jack Taylor)
Es war der erste gemeinsame Auftritt der wichtigsten Royals, auch Herzogin Sophie und Prinz ...
Es war der erste gemeinsame Auftritt der wichtigsten Royals, auch Herzogin Sophie und Prinz Edward sowie Königin Camilla waren anwesend, nachdem der König seinem Bruder Andrew den Prinzentitel entzogen hat.(Bild: AP/Jack Taylor)

Teil des Soldaten-Gedenkens
Die Veranstaltung in der Royal Albert Hall am Samstag war Teil des sogenannten Festivals of Remembrance, mit dem in Großbritannien jährlich gefallener Soldatinnen und Soldaten gedacht wird.

Auch Premierminister Keir Starmer nahm zusammen mit seiner Frau Victoria teil, unter anderem zollte Rocklegende Rod Stewart den Gefallenen mit einem Auftritt Tribut.

Das Königshaus hat in den sozialen Medien ein Video von Georges Debüt gepostet: 

Ein Blick in die Zukunft der Royals
Für die Fans der Royals ist dieser Termin mehr als nur ein Familienevent. Es ist ein sorgfältig inszenierter Blick in die Zukunft der britischen Krone.

Während Kate, George und die anderen hochrangigen Royals den gefallenen Soldaten gedachten, war die Botschaft klar: Der älteste Sohn von William und Kate wird behutsam in seine zukünftige Rolle eingeführt – und das mit einer Eleganz, die er zweifellos von seiner Mutter geerbt hat.

Prinzessin Kate trug bei dem Konzert ein Midi-Kleid aus Satin von Alessandra Rich, während ...
Prinzessin Kate trug bei dem Konzert ein Midi-Kleid aus Satin von Alessandra Rich, während George einen dunklen Anzug trug.(Bild: AFP/JACK TAYLOR)

Die königliche Familie ist in ständiger Bewegung, und mit dem reifen Auftritt von Prinz George hat das Königshaus einen neuen, unerwarteten Star in seinen Reihen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
