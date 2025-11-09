Prinz George vertritt Papa William an Kates Seite

Großer Auftritt für den kleinen Thronfolger in spe: Der britische Prinz George hat am Samstag in Begleitung seiner Familie erstmals an einer traditionellen Gedenkveranstaltung für gefallene Soldaten des Königreichs teilgenommen.
Zusammen mit seiner Mutter, Prinzessin Kate, seinem Großvater, König Charles III., und dessen Frau, Königin Camilla, verfolgte der Zwölfjährige die Zeremonie in der Royal Albert Hall in London.
Gemeinsame Verantwortung
Prinz George, der mit seinen 12 Jahren bereits eine beeindruckende Haltung zeigte, repräsentierte die nächste Generation der Monarchie mit einer bemerkenswerten Ernsthaftigkeit. Seine ruhige Präsenz neben seiner strahlenden Mutter bewies einmal mehr die enge Bindung zwischen Kate und George und ihre gemeinsame Verantwortung.
William erst aus Brasilien zurück
Georges Vater, Thronfolger Prinz William, war nicht anwesend. Und so wurde sein ältester Sohn erstmals zu seiner Vertretung. Der 43-Jährige war gerade aus Brasilien zurückgekehrt, wohin er im Rahmen der UNO-Klimakonferenz gereist war. George ist der älteste Sohn von William und Kate und steht damit in der Thronfolge an zweiter Stelle.
Teil des Soldaten-Gedenkens
Die Veranstaltung in der Royal Albert Hall am Samstag war Teil des sogenannten Festivals of Remembrance, mit dem in Großbritannien jährlich gefallener Soldatinnen und Soldaten gedacht wird.
Auch Premierminister Keir Starmer nahm zusammen mit seiner Frau Victoria teil, unter anderem zollte Rocklegende Rod Stewart den Gefallenen mit einem Auftritt Tribut.
Das Königshaus hat in den sozialen Medien ein Video von Georges Debüt gepostet:
Ein Blick in die Zukunft der Royals
Für die Fans der Royals ist dieser Termin mehr als nur ein Familienevent. Es ist ein sorgfältig inszenierter Blick in die Zukunft der britischen Krone.
Während Kate, George und die anderen hochrangigen Royals den gefallenen Soldaten gedachten, war die Botschaft klar: Der älteste Sohn von William und Kate wird behutsam in seine zukünftige Rolle eingeführt – und das mit einer Eleganz, die er zweifellos von seiner Mutter geerbt hat.
Die königliche Familie ist in ständiger Bewegung, und mit dem reifen Auftritt von Prinz George hat das Königshaus einen neuen, unerwarteten Star in seinen Reihen.
