Prinz George vertritt Papa William an Kates Seite

William erst aus Brasilien zurück

Georges Vater, Thronfolger Prinz William, war nicht anwesend. Und so wurde sein ältester Sohn erstmals zu seiner Vertretung. Der 43-Jährige war gerade aus Brasilien zurückgekehrt, wohin er im Rahmen der UNO-Klimakonferenz gereist war. George ist der älteste Sohn von William und Kate und steht damit in der Thronfolge an zweiter Stelle.