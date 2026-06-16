Wien stärkt Wissenschaft finanziell den Rücken

Vor dem Hintergrund der Sparpläne für Universitäten, die von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) noch konkretisiert werden müssen, warnt Ludwig: „Wer heute bei Wissen spart, zahlt morgen gesellschaftlich und wirtschaftlich den höheren Preis.“ Umso mehr werde Wien daher alles in seiner Macht Stehende tun, um „in jene Ideen und Talente zu investieren, die unsere Stadt auch in Zukunft erfolgreich, innovativ und lebenswert machen“.