Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeister-Ansage

Wien stärkt Wissenschaft finanziell den Rücken

Wien
16.06.2026 09:15
Eine Anfrage im Wiener Gemeinderat nützte Ludwig zu einer unverhohlenen Botschaft in Richtung ...
Eine Anfrage im Wiener Gemeinderat nützte Ludwig zu einer unverhohlenen Botschaft in Richtung auch seiner eigenen Parteifreunde.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Mit einem klaren – und finanziell gut unterfütterten – Bekenntnis zu Wien als Standort von Wissenschaft und Forschung meldet sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu Wort. Das ist wohl auch als Schuss vor den Bug in Richtung Bundesregierung zu verstehen.

0 Kommentare

Eine Anfrage der Grünen im Wiener Gemeinderat über „Maßnahmen zur Absicherung des Wissenschaftsstandorts Wien trotz Universitätskürzungen“ nutzte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für ein kompromissloses Plädoyer für Wien als Forschungsstandort: Gerade in „wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“ brauche es „Investition in die Zukunft“. Wissenschaft sei „keine Aufgabe von gestern“.

„Wer heute bei Wissen spart, zahlt morgen den Preis“
Ludwig verwies auf Budgetmittel, die das Rathaus in Wissenschaft und Forschung fließen lässt: 11,7 Millionen Euro jährlich in den Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), 170 Millionen Euro für das Life Science Center in St. Marx sowie andere Investitionen in das wirtschaftliche Hoffnungsgebiet Life Sciences und Präzisionsmedizin, Quantentechnologie und den Complexity Science Hub.

Lesen Sie auch:
Am Areal des AKH und der MedUni Wien wurde eine der modernsten Forschungszentren des Landes nun ...
Kurz vor Eröffnung
Neues Riesenlabor am AKH: Forschung an Heilmitteln
23.04.2026
„Starke Wirtschaft“
Wien baut Forschungs-Mekka um 170 Millionen Euro
23.01.2026
„Zukunftssichere Jobs“
Wien will Biotech-Branche eng an die Stadt binden
01.11.2025

Vor dem Hintergrund der Sparpläne für Universitäten, die von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) noch konkretisiert werden müssen, warnt Ludwig: „Wer heute bei Wissen spart, zahlt morgen gesellschaftlich und wirtschaftlich den höheren Preis.“ Umso mehr werde Wien daher alles in seiner Macht Stehende tun, um „in jene Ideen und Talente zu investieren, die unsere Stadt auch in Zukunft erfolgreich, innovativ und lebenswert machen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
16.06.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
13° / 27°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
13° / 27°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
12° / 26°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
12° / 27°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
12° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
135.091 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
116.253 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
94.314 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1444 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1385 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1065 mal kommentiert
Mehr Wien
Bürgermeister-Ansage
Wien stärkt Wissenschaft finanziell den Rücken
Mitmachen & gewinnen
Fußball schauen in der höchsten Fanzone Europas
Fatima Hellberg
Neue mumok-Chefin macht Museum zur Theaterbühne
Großer Ansturm
Jobmesse im Rathaus: „Junge unterschätzen sich“
Krone Plus Logo
Gastro in der Krise
Wirte rebellieren gegen 30-Prozent-Alkoholsteuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf