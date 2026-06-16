Jobmesse im Rathaus: „Junge unterschätzen sich“

Das Future Fit Festival des waff, das Wienern ermöglichte, unterschiediche Jobs und Ausbildungen kennenzulernen, bog am Montag mit einer Jobmesse im Rathaus in die Zielgerade ein. Die „Krone“ war vor Ort und frage die Jugend, was sie wirklich werden will.
So viele junge Erwachsene und Jugendliche wie am gestrigen Montag haben das Rathaus wohl schon lange nicht mehr gleichzeitig besucht. Mit Flugblättern in den Händen gehen sie bei der „Future Unlocked“-Jobmesse aus und ein.
Bei der Veranstaltung, die im Rahmen des Future Fit Festivals des waff stattfand, konnten sie sich über Lehre und Berufseinstieg informieren. Und das taten sie recht eifrig, erzählt Susanne Scheuringer vom Wigev-Infostand.
„Die jungen Leute, die hier herkommen, haben echtes Interesse. Das merkt man“, sagt sie. Manche kämen bereits mit klaren Vorstellungen, andere bräuchten noch den ein oder anderen Denkanstoß.
„Ich informiere mich heute über die Lehre und was ich alles beachten muss. Ich möchte, seit ich klein bin, Auto-Sattlerin werden. Mich hat das immer schon fasziniert.“
Nina M. (19)
Schülerin
Bild: Martin A. Jöchl
„Plan A wäre Architektin zu werden und das Studium zu absolvieren. Ich will aber auch anderen Jobs gegenüber noch offen bleiben und schaue heute, was es alles so gibt.“
Aleksandra K. (15)
Schülerin
Bild: Martin A. Jöchl
„Ich bin hergekommen, weil die Polizei auch einen Infostand hat. Ich bin mir noch unsicher, aber ich möchte gerne Polizist werden und Menschen helfen.“
Merko N. (18)
Schüler
Bild: Martin A. Jöchl
So auch Aleksandra K. (15). Sie würde zwar gerne Architektin werden, will aber auch anderen Jobs gegenüber noch „offen bleiben“, erklärt sie. Anders ist das bei Nina M. (19). Sie will Auto-Sattlerin werden. Warum? „Das will nicht jeder“, erkennt sie einen Vorteil für sich selbst.
Bei Wuzzler-Match zu neuem Job
Auf der Messe will sie sich über Lehrstellen und den Bewerbungsprozess informieren. Bei letzterem hilft Christina Staringer von der Arbeiterkammer gerne aus. Sie setzt sich mit den Besuchern hin und geht ihr Bewerbungsschreiben durch.
„Viele Junge unterschätzen sich selbst“, fällt ihr dabei auf. Direkt neben ihr können sich potenzielle Bewerber mit möglichen Arbeitgebern in einem Wuzzler-Turnier matchen. So soll ein ungezwungener Rahmen für Gespräche entstehen.
Tausende bei Events
Die „Future Unlocked“-Messe bildet den Abschluss des Bildungsfestivals, das seit 18.Mai lief. Über 26.000 Wiener – so die erste Bilanz – besuchten die 65 Events in der ganzen Stadt, um neue Jobs sowie Aus- und Weiterbildungen kennenzulernen. Die Schwerpunkte lagen auf Technik, Digitalisierung, Klima, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Soziales.
Ein besonderes Highlight sei das Female First-Event gewesen. Einen Tag lang drehte sich dabei alles um die beruflichen Herausforderungen von Frauen. 2000 Besucher waren in der Ariana in der Donaustadt vor Ort und haben ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten ausgelotet.
Die Wien Care-Messe, ganz im Zeichen der Pflege und Elementarpädagogik, zog rund 1000 Wiener an.
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