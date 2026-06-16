Jobmesse im Rathaus: „Junge unterschätzen sich“

Bei Wuzzler-Match zu neuem Job

Auf der Messe will sie sich über Lehrstellen und den Bewerbungsprozess informieren. Bei letzterem hilft Christina Staringer von der Arbeiterkammer gerne aus. Sie setzt sich mit den Besuchern hin und geht ihr Bewerbungsschreiben durch.

„Viele Junge unterschätzen sich selbst“, fällt ihr dabei auf. Direkt neben ihr können sich potenzielle Bewerber mit möglichen Arbeitgebern in einem Wuzzler-Turnier matchen. So soll ein ungezwungener Rahmen für Gespräche entstehen.