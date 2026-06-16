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Fußball schauen in der höchsten Fanzone Europas

Wien
16.06.2026 09:07
(Bild: Mitja_Kobal)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Morgen startet das WM-Abenteuer Österreichs und bereits am 22. Juni treffen unsere Kicker auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Erleben Sie dieses einmalige WM- Match beim höchsten Public Viewing Europas auf der Terrasse des Millenium Towers.

Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zieht bereits Millionen Fans weltweit in ihren Bann. Ab morgen, 6 Uhr früh, steigt endlich auch Österreich in das Turnier ein.

Das zweite Match findet da schon zu einer angenehmeren Zeit statt. Für das WM-Spiel Österreich gegen Argentinien am 22. Juni um 19 Uhr verlosen wir insgesamt zwei exklusive Plätze für das höchste Public Viewing Europas. Die Gewinnerinnen und Gewinner erleben das Top--Spiel auf der Terrasse des Millenium Towers in rund 170 Metern Höhe hoch über den Dächern Wiens, mit spektakulärem Ausblick und in ganz besonderer Atmosphäre. Für Musik, Snacks und Getränke ist natürlich auch gesorgt.

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