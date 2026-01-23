Wien baut Forschungs-Mekka um 170 Millionen Euro

Das Monat Jänner ist traditionell die Zeit der politischen Klausuren. Also traf sich am Freitag auch die rot-pinke Stadtkoalition zu einer eintägigen Regierungsklausur im Rathaus: diesmal unter dem Motto „Starke Wirtschaft – Starkes Wien“. Im Fokus standen dabei Maßnahmen und Projekte, die das Wirtschaftswachstum in Wien ankurbeln und die Beschäftigung weiter steigern sollen. Denn Wien hat, trotz schwieriger Zeiten, als einziges Bundesland durchgehend ein Wirtschaftswachstum verzeichnet, wie die Stadt betont. Die Prognose für 2025 für die Bundeshauptstadt liegt bei rund einem Prozent – im Gegensatz zu plus 0,3 Prozent für das gesamte Bundesgebiet.