„Starke Wirtschaft“

Wien baut Forschungs-Mekka um 170 Millionen Euro

Wien
23.01.2026 13:15
Das neue Life Science Center entsteht bis 2029 in Neu Marx und soll „einen wesentlichen Beitrag ...
Das neue Life Science Center entsteht bis 2029 in Neu Marx und soll „einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der Menschen leisten“.(Bild: Stadt Wien)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Am Freitag traf sich Wiens Stadtregierung zur ersten Klausur nach der Wien-Wahl 2025. Dabei wurde der Bau eines 170 Millionen Euro teuren Life-Science-Centers beschlossen. Auch das Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum soll weiter steigen. Dabei helfen sollen Projekte in der Stadtentwicklung und der Bildung. 

Das Monat Jänner ist traditionell die Zeit der politischen Klausuren. Also traf sich am Freitag auch die rot-pinke Stadtkoalition zu einer eintägigen Regierungsklausur im Rathaus: diesmal unter dem Motto „Starke Wirtschaft – Starkes Wien“. Im Fokus standen dabei Maßnahmen und Projekte, die das Wirtschaftswachstum in Wien ankurbeln und die Beschäftigung weiter steigern sollen. Denn Wien hat, trotz schwieriger Zeiten, als einziges Bundesland durchgehend ein Wirtschaftswachstum verzeichnet, wie die Stadt betont. Die Prognose für 2025 für die Bundeshauptstadt liegt bei rund einem Prozent – im Gegensatz zu plus 0,3 Prozent für das gesamte Bundesgebiet. 

Wien ist Wirtschaftsmotor. Wir setzen jetzt Maßnahmen, um dieses Wachstum weiter anzukurbeln, damit so viele Menschen eine Beschäftigung bekommen.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

Am Freitag traf sich Wiens rot-pinke Stadtregierung zur ersten Klausur nach der Wahl im April ...
Am Freitag traf sich Wiens rot-pinke Stadtregierung zur ersten Klausur nach der Wahl im April 2025. Auf der Tagesordnung standen jetzt vor allem Standortfragen.(Bild: Christian JOBST)

Mit insgesamt 933.430 Menschen wird übrigens auch ein historischer Beschäftigungs-Höchststand erreicht. Der jetzt noch ausgebaut werden soll. Weil vor allem die Life Science-Branche wächst, wird verstärkt in Forschung und Entwicklung investiert. Deshalb soll in Neu Marx im Umfeld des Vienna BioCenters in Landstraße ein neues Life-Science-Zentrum mit Schwerpunkt auf Künstlicher Intelligenz entstehen. Kosten: rund 170 Millionen Euro.

Auf 14.000 Quadratmetern errichtet die Wirtschaftsagentur Wien dort einen Innovations- und Forschungs­hub, der moderne Gesundheitsforschung und biomedizinische Entwicklungen vorantreiben soll. Alleine durch die Bautätigkeit sollen 1000 Arbeitsplätze in der Baubranche abgesichert werden, heißt es. Geplante Eröffnung: im Jahr 2029. 

Seit Juni 2025 regieren Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und seine Vize Bettina Emmerling ...
Seit Juni 2025 regieren Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und seine Vize Bettina Emmerling (Neos) gemeinsam in einer rot-pinken Koalition.(Bild: Eva Manhart)

Wien bekommt außerdem auch zwei neue Stadtentwicklungsgebiete: ein Areal in Simmering (Gasometer-Vorfeld) und in der Donaustadt (Wagramer Straße). Dort alleine sollen 650 zusätzliche geförderte Wohnungen entstehen. Aber auch ein neues Stadterneuerungsgebiet ist geplant, und zwar in der Umgebung des Schlingermarkts in Floridsdorf. Auch Wiens pinke Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) war bei der Regierungsklausur anwesend. 

