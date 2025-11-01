Wien will Biotech-Branche eng an die Stadt binden

Der Laborkomplex wird damit allerdings – den Budgetnöten der Stadt geschuldet – fürs Erste nur halb so groß wie ursprünglich geplant ausfallen. Nun ist von einem „Bauteil eins“ die Rede, dem ein „Bauteil zwei“ folgen soll, sobald Geld dafür da ist. Dass es für Wien bis zur wirklichen Life-Sciences-Metropole noch ein weiter Weg ist, zeigt auch der jetzige „BIO-Europe“-Kongress: Von über 3000 vertretenen Unternehmen und Institutionen ist ganz Österreich fürs Erste nur mit rund 100 dabei.