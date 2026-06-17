Lionel Messi krönt sich zum WM-Rekordtorschützen

Bitteres WM-Aus 2014 und 201

Dafür startete er 2014 fulminant ins Turnier in Brasilien. In allen drei Gruppenspielen netzte er – im dritten gegen Nigeria sogar doppelt. Letztendlich blieb es, auch trotz Einzug ins WM-Finale, bei den vier Toren. Das Endspiel ging gegen Deutschland verloren – ein kleines Trauerpflaster war die Auszeichung zum besten Spieler des Turniers. 2018 erzielte Messi, wie schon in 2006, wieder nur einen Treffer und Argentinien schied im Achtelfinale aus.