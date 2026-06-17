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Klose eingeholt

Lionel Messi krönt sich zum WM-Rekordtorschützen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 04:50
Lionel Messi ist jetzt WM-Rekordtorschütze.
Lionel Messi ist jetzt WM-Rekordtorschütze.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Nächste unglaubliche Marke in der unfassbaren Karriere von Lionel Messi. Der argentinische Zauberer startete mit Argentinien furios in die WM, erzielte gegen Algerien drei Tore. Damit hält er nun bei insgesamt 16 Treffern bei Endrunden ist ex aequo mit Miroslav Klose die ewige Nummer eins.

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Jahrzehnte lang saß Gerd Müller fest auf dem Thron. Mit seinen insgesamt 14 Treffern bei den Weltmeisterschaften 1970 und 1974 war der Deutsche der erfolgreichste Torschütze der WM-Geschichte, ein Tor vor Just Fontaine, der ja legendär 1958 bei einer Endrunde gleich 13 Treffer erzielt hatte. 

Erst 2006 übertraf Ronaldo mit einem Treffer im Achtelfinale gegen Ghana diese Marke, setzte sich mit 15 Toren alleine an die Spitze. Der Brasilianier behauptete die Führung freilich nur acht Jahre, ehe sich Miroslav Klose bei seiner vierten WM-Teilnahme 2014 sogar auf 16 Treffer hochschraubte. Wobei den Nachfolgern von Fontaine und Müller auch zugute kam, dass sie mittlerweile über geringfügig mehr mögliche Spiele verfügten.

Miroslav Klose jubelte 16 Mal bei WM-Endrunden.
Miroslav Klose jubelte 16 Mal bei WM-Endrunden.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Klose hatte schon unmittelbar vor dieser WM in einem Interview mit der deutschen „Zeit“ gemeint: „Ich glaube, dass mein Rekord bei dieser WM fällt.“ Denn mit Lionel Messi (13 Tore vor Turnierstart) und Kylian Mbappe (12) lauerten zwei Torjäger bereits. Dass der Argentinier ihn schon im ersten Spiel einholt, daran hätte wohl auch Klose nicht gedacht. 

Doch ein Schuss mit Links nach schönem Rodrigo de Paul und ein Abstauber hievten Messi schon nach einer Stunde gegen Algerien auf 15 Tore. Dann folgte ein klassischer Messi-Schuss platziert flach ins Eck zum 16. Treffer. Unter dem Jubel der Fans in Kansas City wurde Messi kurz nach seiner neuerlichen Gala ausgewechselt.

2006 traf Messi (rechts) bei seinem WM-Debüt gegen Serbien & Montenegro.
2006 traf Messi (rechts) bei seinem WM-Debüt gegen Serbien & Montenegro.(Bild: AP/MARK J. TERRILL)

Traumdebüt in 2006
Bereits vor 20 Jahren hatte Messi in der Spätphase eines Matches verzückt. Keine 15 Minuten stand er bei seinem WM-Debüt 2006 gegen Serbien & Montenegro auf dem Platz, bevor er erstmals auf der größten Fußballbühne traf. Auf das nächste Tor musste Messi lange warten. 2010 in Südafrika blieb der Argentinier ohne Treffer.

Vier Messi-Tore konnten Argentinien 2014 nicht zum WM-Titel verhelfen.
Vier Messi-Tore konnten Argentinien 2014 nicht zum WM-Titel verhelfen.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Bitteres WM-Aus 2014 und 201
Dafür startete er 2014 fulminant ins Turnier in Brasilien. In allen drei Gruppenspielen netzte er – im dritten gegen Nigeria sogar doppelt. Letztendlich blieb es, auch trotz Einzug ins WM-Finale, bei den vier Toren. Das Endspiel ging gegen Deutschland verloren – ein kleines Trauerpflaster war die Auszeichung zum besten Spieler des Turniers. 2018 erzielte Messi, wie schon in 2006, wieder nur einen Treffer und Argentinien schied im Achtelfinale aus. 

(Bild: Kronen Zeitung)

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Karriere-Höhepunkt in 2022
Ganz anders lief es 2022 in Katar, als der Argentinier seine Mannschaft fast im Alleingang zum WM-Titel schoss. Einzig und allein im letzten Gruppenspiel gegen Polen traf Messi nicht. Sieben Tore, davon zwei im Finale gegen Frankreich, reichten allerdings nicht zum Goldenen Schuh, da Kylian Mbappe sogar acht Mal netzte.

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