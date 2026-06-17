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Messi, Ronaldo und Co

Diese Hattricks gingen in die WM-Geschichte ein

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 04:50
Lionel Messi erzielte den ersten Hattrick der WM 2026.
Lionel Messi erzielte den ersten Hattrick der WM 2026.(Bild: EPA/AMY KONTRAS)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Lionel Messi hat den ersten Hattrick der WM 2026 erzielt. Damit ist er bereits der 51. Spieler, dem das bei einer Endrunde gelang. Ob der schnellste Dreierpack, gleich zwei davon in einem Spiel oder Hattricks im Finale – jeder dieser Momente schrieb ein Stück WM-Geschichte.

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Jetzt hat er es auch endlich geschafft. Lionel Messi erzielte nicht nur den ersten Hattrick bei der WM 2026, sondern auch den ersten WM-Dreier seiner Karriere. Im Auftaktspiel der Österreich-Gruppe zwischen Argentinien und Algerien traf der kleiner Magier gleich dreimal und steltte mit seinem dritten Tor auch den allgemeinen WM-Rekord von Miroslav Klose ein.

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Erster Hattrick der WM-Geschichte
Nur acht Spiele dauerte es bei der Erstaustragung der Fußball-Weltmeisterschaft in Uruguay bis ein Spieler erstmals drei Tore im selben Spiel schoss. Der US-Amerikaner Bert Patenaude traf am 17. Juli 1930 dreimal gegen Paraguay und sicherte sich damit einen ewigen Platz in den Geschichtsbüchern.

Torfest in der Schweiz
Die WM 1954 in der Schweiz ist nicht nur bekannt für das deutsche Wunder von Bern, sondern auch für die Endrunde mit den meisten Hattricks. Gleich sieben verschiedene Spieler stellten mit acht Dreierpacks eine bis heute stehende Bestmarke auf. Der Ungar Sandor Kocsis war außerdem der erste Fußballer, dem zwei Hattricks gelangen – mit insgesamt 11 Toren durfte sich der Stürmer auch zum Torschützenkönig des Turniers küren.

WM-Finale 1974, München: Gerd Müller erzielt den 2:1-Siegtreffer gegen die Niederlande
WM-Finale 1974, München: Gerd Müller erzielt den 2:1-Siegtreffer gegen die Niederlande(Bild: 1974 AP)

Doppelt hält besser
Generell durften sich erst vier Spieler über mehr als einen Hattrick bei einer WM freuen. Neben Kocsis (1954 für Ungarn) gelang dies auch Just Fontaine (1958 für Frankreich), Gerd Müller (1970 für die Bundesrepublik Deutschland) und Gabriel Batistuta (1994 und 1998 für Argentinien), der bislang der einzige Fußballer ist, der in zwei verschiedenen Weltmeisterschaften einen Hattrick erzielte – kurioserweise beide Male am 21. Juni. 

Gabriel Batistuta erzielte gegen Jamaika seinen zweiten WM-Hattrick.
Gabriel Batistuta erzielte gegen Jamaika seinen zweiten WM-Hattrick.(Bild: AFP/EPA)

Hattrick in nur sieben Minuten
Den Rekord für den schnellsten Hattrick hält ein weiterer Ungar. Laszlo Kiss brauchte 1982 beim 10:1-Kantersieg gegen El Salvador nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung, um drei Mal zu netzen. Gabriel Batistuta kam dieser Bestmarke zwar 1998 gegen Jamaika nah – zehn Spielminuten waren dann aber doch etwas zu viel. 

Das berühmte „Wembley-Tor“ von Geoff Hurst im WM-Finale 1966.
Das berühmte „Wembley-Tor“ von Geoff Hurst im WM-Finale 1966.(Bild: ullstein bild - Sven Simon / Ullstein Bild / picturedesk.com)

Dreierpack im WM-Finale
Von einem Hattrick im größten Fußballspiel der Welt können viele nur träumen – doch zwei Fußballern ist es bereits gelungen. Geoff Hurst schoss 1966 England im eigenen Land gegen die Bundesrepublik Deutschland zum WM-Titel. Sein Tor zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung ging allerdings wegen einem anderen Grund in die Geschichtsbücher ein – es ist heutzutage als „Wembley-Tor“ bekannt. 2022 traf auch Kylian Mbappe im Endspiel gegen Argentinien dreimal, was allerdings trotzdem nicht zum Sieg reichte – Frankreich verlor im Elfmeterschießen.

Kylian Mbappes Hattrick im WM-Finale 2022 reichte trotzdem nicht für den Sieg.
Kylian Mbappes Hattrick im WM-Finale 2022 reichte trotzdem nicht für den Sieg.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Hattrick reichte nicht zum Sieg
Damit fügte sich der Franzose jener Liste von Spielern hinzu, die trotz ihrer Hattricks die Spiele nicht gewinnen konnten. Neben Mbappe müssen sich auch noch Cristiano Ronaldo (3:3 gegen Spanien 2018), Igor Belanov (3:4 n.V. gegen Belgien 1986), Josef Hügi (5:7 gegen Österreich 1954) und Ernst Wilimovski (5:6 n.V. gegen Brasilien 1938), der sogar vier Tore machte, mit diesem Negativrekord abfinden.

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