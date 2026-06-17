Diese Hattricks gingen in die WM-Geschichte ein

Torfest in der Schweiz

Die WM 1954 in der Schweiz ist nicht nur bekannt für das deutsche Wunder von Bern, sondern auch für die Endrunde mit den meisten Hattricks. Gleich sieben verschiedene Spieler stellten mit acht Dreierpacks eine bis heute stehende Bestmarke auf. Der Ungar Sandor Kocsis war außerdem der erste Fußballer, dem zwei Hattricks gelangen – mit insgesamt 11 Toren durfte sich der Stürmer auch zum Torschützenkönig des Turniers küren.