Sohle gegen Wade! Messi sieht nicht einmal Gelb

Messi hatte schon sehenswert zum 1:0 getroffen, Argentinien hatte alles im Griff. An sich gab‘s überhaupt keinen Grund für Frust beim argentinischen Superstar. Und doch ließ er sich zu einer für ihn äußerst ungewöhnlichen Aktion hinreißen. „La Pulga“ stieg Mitte der ersten Halbzeit mit offener Sohle dem algerischen Verteidiger Mandi von hinten in die Wade. Sah dezent grauslich aus.