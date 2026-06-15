Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pflegeheim

1,4 Millionen Euro für 18 Klienten

Der Landesrat reagierte noch am selben Tag. „Die ÖVP macht sich zum Handlanger schamloser Geschäftemacherei“, so Schneemann, der auch Zahlen nannte: Der hochgerechnete jährliche Schaden für die Steuerzahler und Gemeinden belaufe sich auf rund 270.000 Euro. Gleichzeitig seien jährlich 1,4 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln in die Einrichtung für gerade einmal 18 Klienten geflossen. „Geld, das offenbar direkt in den privaten Luxus der Betreiberin investiert wurde.“