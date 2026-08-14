Motoren-Lärmhölle macht Anrainern das Leben schwer

Wie berichtet, setzt sich Bürgermeister Markus Reichenvater für eine gütliche Einigung und einen runden Tisch ein. All das streben auch die geplagten Waldviertler Dorfbewohner an: „Wir wollen doch nur, dass die Rennen und die ganze Fahrerei im wahrsten Sinne des Wortes in geordneten Bahnen verläuft.“ Denn theoretisch kann dort von 9 bis 18 Uhr voll in die Gaspedale getreten werden. Laut Polizei wurde das genehmigt.