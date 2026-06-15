„Schwarzkappler“: Was sind Ihre Erfahrungen?

Schwarzfahren, also das Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel ohne Fahrschein, ist kein Kavaliersdelikt. Deshalb kümmert sich eigens dafür eingestelltes Personal darum, dass stichprobenartige Kontrollen bei einzelnen Stationen von Schnellbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen oder Bussen erfolgen. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit den sogenannten „Schwarzkapplern“ in den „Öffis“ gemacht?
Finden Sie die Kontrollen in den „Öffis“ generell wichtig und haben Sie den Eindruck, dass diese fair ablaufen? Nehmen Sie Unterschiede im Verhalten der Kontrolleure und Kontrolleurinnen zwischen Land und Stadt wahr? Gibt es Knotenpunkte oder einzelne Stationen, wo Ihrer Ansicht nach verstärkt kontrolliert werden sollte? Was würden Sie sich generell im Umgang mit Regeln und Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln wünschen?
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