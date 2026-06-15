Kopf fordert radikale Reformen an den Schulen

Duale Ausbildung ist wesentlich kosteneffizienter

Damit die Lehre in Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz erfolgreich bleibt, verlangen Kopf und seine Mitstreiter grundlegende Veränderungen im Bildungssystem: Die Berufsorientierung muss an den Schulen verpflichtend verankert werden, damit Jugendliche den passenden Weg finden. Vor allem die Polytechnischen Schulen spielen hier eine wichtige Rolle, da sie nachweislich das Risiko für einen späteren Lehrabbruch senken. Zudem wird gefordert, das Angebot an Schultypen zu hinterfragen und jene Modelle zu stärken, die für den Arbeitsmarkt nützliche Fähigkeiten vermitteln. Spannend ist auch ein Blick auf die Kosten: Während die öffentliche Hand pro Lehrling und Jahr rund 7700 Euro investiert, kostet ein Schulplatz an einer BMS und BHS rund 12.000 Euro. Die duale Ausbildung ist also die kosteneffizienteste Variante im Bildungssystem.