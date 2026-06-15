Putins Freunde fliegen weiter: Österreich im Fokus

Via Bermuda Richtung Russland

In der aktuellen Berichterstattung des „Wall Street Journal“ spielt auch eine bekannte österreichische Bedarfsfluggesellschaft eine Rolle: Laut den ausgewerteten Dokumenten fungierte Avcon Jet beziehungsweise eine Tochtergesellschaft als Zwischenstation bei der Überführung mehrerer Jets. So soll ein von Sergej Tschemesow genutztes Flugzeug vom Typ Bombardier Global Express zunächst auf Bermuda registriert und von Avcon verwaltet worden sein, bevor es später auf eine russische Gesellschaft umgeschrieben werden sollte. Auch bei weiteren Flugzeugen soll Avcon Jet laut Unterlagen als Betreiber oder Verwalter aufgetreten sein, bevor die Maschinen später russischen Eigentümern oder Nutzern zugeordnet wurden.