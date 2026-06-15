Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Avcon Jet

Putins Freunde fliegen weiter: Österreich im Fokus

Österreich
15.06.2026 17:00
Putin-Vertraute haben offenbar Bedarf an Bedarfsflug-Unternehmen.
Putin-Vertraute haben offenbar Bedarf an Bedarfsflug-Unternehmen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Trotz westlicher Sanktionen reisen enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin weiterhin mit westlich produzierten Privatjets um die Welt. Das „Wall Street Journal“ veröffentlichte nun Importdokumente und Unterlagen aus der Luftfahrtbranche. Darin taucht auch eine österreichische Gesellschaft auf.

0 Kommentare

Im Zentrum der Enthüllung steht ein Netzwerk von Vermittlern und Flugzeugmanagement-Firmen, das gebrauchte Bombardier- und Gulfstream-Jets aufkauft, in Drittstaaten registriert und anschließend russischen Oligarchen und Kreml-nahen Geschäftsleuten zugänglich macht. Zu den Nutzern sollen unter anderem der Putin-Vertraute Arkadi Rotenberg, Rostec-Chef Sergej Tschemesow sowie der Waffen- und Handelsunternehmer Igor Kesaev zählen.

Via Bermuda Richtung Russland
In der aktuellen Berichterstattung des „Wall Street Journal“ spielt auch eine bekannte österreichische Bedarfsfluggesellschaft eine Rolle: Laut den ausgewerteten Dokumenten fungierte Avcon Jet beziehungsweise eine Tochtergesellschaft als Zwischenstation bei der Überführung mehrerer Jets. So soll ein von Sergej Tschemesow genutztes Flugzeug vom Typ Bombardier Global Express zunächst auf Bermuda registriert und von Avcon verwaltet worden sein, bevor es später auf eine russische Gesellschaft umgeschrieben werden sollte. Auch bei weiteren Flugzeugen soll Avcon Jet laut Unterlagen als Betreiber oder Verwalter aufgetreten sein, bevor die Maschinen später russischen Eigentümern oder Nutzern zugeordnet wurden.

Avcon Jet erklärte gegenüber dem Medium, man halte sich strikt an die Sanktionen der Europäischen Union und der USA. Das Unternehmen betont, alle Geschäfte würden unter Einhaltung der geltenden Vorschriften abgewickelt.

Arkadi Rotenberg
Arkadi Rotenberg(Bild: Kremlin.ru)

Putin-Freund mit Kitzbühel-Bezug
Der langjährige Putin-Mann Arkadi Rotenberg hatte bereits in der Vergangenheit Bezugspunkte zu Österreich: Im Juni 2023 legte eine internationale Recherche nahe, dass der Oligarch, dessen Vermögen auf gut fünf Milliarden Euro geschätzt wird, mit seinem Netzwerk in Kitzbühel indirekt den Kauf eines noblen Chalets finanziert haben könnte. Das Anwesen soll auch von Putins Tochter genutzt worden sein.

Spekulationen in Ungarn
Avcon Jet, dessen größter Gesellschafter laut österreichischem Firmenbuch eine Marblealpha Enterprises Limited auf Zypern ist, war schon im April 2026 im Zusammenhang mit Bedarfsflügen in die Schlagzeilen geraten. Dabei ging es laut „ZackZack“ um zwei von Ungarns vermögendstem Mann und Orban-Vertrauten Lörinc Meszaros genutzte Privatjets mit österreichischer Registrierung. Ein Flug nach Abu Dhabi sorgte damals für Spekulationen über eine mögliche Kapitalflucht. Antworten von Avcon Jet blieben aus.

Lesen Sie auch:
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Finanzielles Harakiri
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
11.06.2026
Reiste zu Selenskyj
Oligarch Abramowitsch will für Putin alles richten
07.06.2026

Die Firmengruppe von Lörinc Meszaros hatte sich im Jahr 2024 übrigens für Sport-Investments in Österreich interessiert: Damals kam es zu Verhandlungen mit dem Fußball-Traditionsklub FK Austria Wien, der Geldgeber für Anteile an der Aktiengesellschaft suchte und überdies einen Abnehmer für das Stadion benötigte. Am Ende wurde die Generali Arena um 39,4 Millionen Euro an die Stadt Wien verkauft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
15.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Live
„Krone“-Liveticker
Terror-Hisbollah gratuliert Iran zum US-Abkommen
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
132.147 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
121.237 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
116.639 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1378 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
856 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Außenpolitik
Hisbollah gratuliert dem Iran zum US-Abkommen
688 mal kommentiert
Mehr Österreich
Kritik an Avcon Jet
Putins Freunde fliegen weiter: Österreich im Fokus
Sport Tv Logo
Top-Kulisse in Kärnten
Blind ins Ziel! Jetzt hofft Patrick auf Ironman-WM
Viele Behinderungen
Der Fahrplan durch den Baustellen-Sommer bei Öffis
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Neue Fluggast-Rechte in EU: Was kommt, was bleibt
„NS-Parolen en vogue“
Meldestelle spricht von drastischen Entwicklungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf