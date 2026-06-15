Sarah Kern: „Mein Körper ist noch ein Ferrari“

Mit 57 Jahren startet Sarah Kern jetzt auf OnlyFans frisch durch. Und macht den Fans, die für die erotischen Inhalte künftig zahlen müssen, den Mund wässrig. Denn sie findet: „Mein Körper ist noch immer ein Ferrari.“
Der Grund für ihre OnlyFans-Ambitionen? „Man kann da gutes Geld verdienen und vor allem habe ich da jetzt richtig Lust drauf“, verriet Sarah Kern der „Bild“-Zeitung.
„Privat, ungefiltert und ganz nahbar“ auf OnlyFans
Und muss über ihre 180-Grad-Wendung selbst ein bisschen schmunzeln. Denn wie die Designerin erklärte, habe sie vor zwei Jahren noch die Nase gerümpft, wenn sich Promi-Damen bei OnlyFans anmeldeten.
Auf Instagram meldete sich Sarah Kern erst am Wochenende im Bikini aus dem Urlaub. Auf OnlyFans dürften die Fans wohl noch freizügigeren Inhalt präsentiert bekommen:
Ihr Profil auf der Erotikplattform ist schon online. „Schön, dass du mich gefunden hast“, schreibt Kern hier an ihre Fans. Und verspricht: „Dies ist mein ganz persönlicher Rückzugsort – ein Ort fernab von Kameras, Schlagzeilen und der öffentlichen Bühne. Hier zeige ich mich so, wie mich die wenigsten Menschen kennen: privat, ungefiltert und ganz nahbar.“
Im Gespräch mit der deutschen Zeitung plauderte Kern zudem aus: „Ich bin seit zweieinhalb Jahren Single, habe gelebt wie eine Nonne und kann chatten und flirten, mit wem ich will.“
„Finanziell nicht verzweifelt“
Doch nicht nur der Flirt-Faktor spielte für die Entscheidung, sich auf OnlyFans anzumelden, eine Rolle, räumte Kern ein. „Man kann auf OnlyFans viel Geld verdienen, wenn man es richtig anpackt. Das ist natürlich auch eines meiner Ziele.“
Doch sie sei „finanziell nicht verzweifelt“ unterstrich die 57-Jährige. „Im Gegenteil. Ich habe gerade einen Vertrag unterschrieben für ein Comeback im Homeshopping-Bereich im September.“ Außerdem habe sie viele gut laufende Immobilien-Projekte. „Jetzt bin ich stark und kann mir OnlyFans erlauben.“
„Bei mir wird es schon wesentlich hotter“
Und wo sind die Grenzen bei OnlyFans? Mit Nacktheit habe sie kein Problem, so Kern. Immerhin habe sie sich schon zweimal für den „Playboy“ ausgezogen – zuletzt vor zwei Jahren, bevor sie ins Dschungelcamp einzog. „Ich werde nicht wie andere prominente Frauen behaupten, nur Fuß-Content zu machen. Bei mir wird es schon wesentlich hotter“, versprach sie.
Und erklärte weiter: „Die Grenzen werden sich zeigen, je nachdem, welche Vibes ich beim Live-Chat mit dem jeweiligen Partner verspüre. Wo meine Grenzen also sein werden, erfüllt mich selbst schon mit Spannung.“
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