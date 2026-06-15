Sarah Kern: „Mein Körper ist noch ein Ferrari“

„Bei mir wird es schon wesentlich hotter“

Und wo sind die Grenzen bei OnlyFans? Mit Nacktheit habe sie kein Problem, so Kern. Immerhin habe sie sich schon zweimal für den „Playboy“ ausgezogen – zuletzt vor zwei Jahren, bevor sie ins Dschungelcamp einzog. „Ich werde nicht wie andere prominente Frauen behaupten, nur Fuß-Content zu machen. Bei mir wird es schon wesentlich hotter“, versprach sie.