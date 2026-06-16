„Wollen zeigen, wie gut ein kleines Land spielt“

Die Wecker werden gestellt, nicht für die Arbeit oder für die Schule, für jenen Moment, den eine ganze (Fußball-) Nation herbeigesehnt hat: Wenn um 5.55 Uhr die Hymne ertönt, 26 rot-weiß-rote Fußballer in Santa Clara zunächst einen Halbkreis, dann hoffentlich gegen Jordanien eine Einheit bilden, ist es soweit: Österreich ist zurück auf der großen WM-Bühne! Nach 28 Jahren, exakt 10.221 Tage nach dem 1:2 gegen Italien in Paris ...