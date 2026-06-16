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„Wollen zeigen, wie gut ein kleines Land spielt“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.06.2026 18:30
Kapitän David Alaba & Co. fiebern dem WM-Auftakt gegen Jordanien entgegen.
Kapitän David Alaba & Co. fiebern dem WM-Auftakt gegen Jordanien entgegen.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Der Tag der Wahrheit naht: Nach 28 Jahren kehrt Österreich am Mittwoch auf die WM-Bühne zurück. Für die Spieler wird ein Traum wahr, da sind große Emotionen garantiert. Mit einem (Pflicht-)Sieg gegen Jordanien wäre der Weg für ein erfolgreiches Turnier frei. Dabei wird die ganze Nation zu Früh-Aufstehern.

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Die Wecker werden gestellt, nicht für die Arbeit oder für die Schule, für jenen Moment, den eine ganze (Fußball-) Nation herbeigesehnt hat: Wenn um 5.55 Uhr die Hymne ertönt, 26 rot-weiß-rote Fußballer in Santa Clara zunächst einen Halbkreis, dann hoffentlich gegen Jordanien eine Einheit bilden, ist es soweit: Österreich ist zurück auf der großen WM-Bühne! Nach 28 Jahren, exakt 10.221 Tage nach dem 1:2 gegen Italien in Paris ...

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