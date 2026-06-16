„Wollen zeigen, wie gut ein kleines Land spielt“

Der Tag der Wahrheit naht: Nach 28 Jahren kehrt Österreich am Mittwoch auf die WM-Bühne zurück. Für die Spieler wird ein Traum wahr, da sind große Emotionen garantiert. Mit einem (Pflicht-)Sieg gegen Jordanien wäre der Weg für ein erfolgreiches Turnier frei. Dabei wird die ganze Nation zu Früh-Aufstehern.
Die Wecker werden gestellt, nicht für die Arbeit oder für die Schule, für jenen Moment, den eine ganze (Fußball-) Nation herbeigesehnt hat: Wenn um 5.55 Uhr die Hymne ertönt, 26 rot-weiß-rote Fußballer in Santa Clara zunächst einen Halbkreis, dann hoffentlich gegen Jordanien eine Einheit bilden, ist es soweit: Österreich ist zurück auf der großen WM-Bühne! Nach 28 Jahren, exakt 10.221 Tage nach dem 1:2 gegen Italien in Paris ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.