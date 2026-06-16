WM-Fieber: Anpfiff schon vor Schulbeginn

Einige Bildungsstätten im Burgenland öffnen morgen sehr früh ihre Tore. Fürs gemeinsame WM-Schauen werden manche Klassen sogar in der Schule übernachten.
Wenn am Mittwoch um 6 Uhr früh Österreich bei der Fußball-WM gegen Jordanien zum ersten Mal am Platz steht, werden viele Schüler das Match nicht daheim, sondern gemeinsam in ihren Schulen verfolgen. Einige Bildungseinrichtungen öffnen dafür bereits in den frühen Morgenstunden ihre Tore, manche Klassen verbringen sogar die Nacht in der Schule, um beim schulinternen „Public Viewing“ dabei zu sein.
Die Vorfreude ist groß. „Ab 6 Uhr können die Schüler auf einer Leinwand in der Aula das Österreich-Spiel schauen“, sagt Iris Zsótér, die Direktorin des zweisprachigen Realgymnasiums in Oberwart. Für die erste Klasse gibt es gar die Möglichkeit, in der Schule zu übernachten, weil es so früh keine passende öffentliche Verkehrsanbindung gibt. Auf sie warten zum Start in den Tag am Mittwoch Frühstücks-Snacks.
Zusammen mit den Klassenlehrern zittern
Die Fußballklasse 2A an der Sportmittelschule Neusiedl am See schlug sogar ihre Zelte am Schulgelände auf, um zusammen mit den Klassenvorständen das Match erleben zu können.
Das WM-Fieber hat auch die Berufsschule Mattersburg erfasst. „Das ist ein einzigartiges Ereignis, klar, können unsere Schüler das anschauen. Ab 5.45 Uhr ist der Fernseher im Aufenthaltsraum des Internats an“, meint Direktor Thomas Pollak. Kommen dürfen alle Schüler, auch jene, die nicht im Internat wohnen. Kaffee und eine Kleinigkeit zum Frühstück werden vorbereitet. Der Unterrichtsbeginn wird sogar abhängig von der Dauer des Spiels etwas nach hinten verschoben.
Zweite Halbzeit in der Schule
In Neuberg ist Karl Knor, Direktor der Volksschule, ohnehin jeden Tag ab 7 Uhr in der Schule: „Natürlich können unsere Schüler, die daheim die erste Halbzeit geschaut haben, bei uns in der Schule die zweite schauen.“ Ab 6 Uhr hält auch die Schülerschaft des Theresianums in Eisenstadt der Nationalmannschaft die Daumen. Im Turnsaal ist eigens eine Video-Wand aufgestellt worden.
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