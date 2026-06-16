WM-Fieber: Anpfiff schon vor Schulbeginn

Wenn am Mittwoch um 6 Uhr früh Österreich bei der Fußball-WM gegen Jordanien zum ersten Mal am Platz steht, werden viele Schüler das Match nicht daheim, sondern gemeinsam in ihren Schulen verfolgen. Einige Bildungseinrichtungen öffnen dafür bereits in den frühen Morgenstunden ihre Tore, manche Klassen verbringen sogar die Nacht in der Schule, um beim schulinternen „Public Viewing“ dabei zu sein.