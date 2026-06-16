Wachablöse beim Militärkommando Vorarlberg

Dual-Use-Geräte angeschafft

Als wesentlichen Bestandteil der Vereinbarung habe das Land auch „Dual Use“-Geräte beschafft, die sowohl für militärische Zwecke als auch im Katastrophenfall genützt werden können. „Wir investieren nicht in den Krieg, sondern in den Erhalt unserer Freiheit, unseres Friedens und unserer Neutralität“, erklärte Ministerin Tanner und verwies auf das Landesverteidigungsbudget, das sich seit ihrem Amtsantritt 2020 von 2,5 Milliarden Euro auf heuer 5,16 Milliarden mehr als verdoppelt habe. In den Jahren 2027 und 2028 sollen noch jeweils 140 Millionen Euro dazukommen.