In Wien verschwunden: Wer hat Peter T. gesehen?

Eine in den sozialen Medien verbreitete Vermisstenanzeige sorgt derzeit für Aufregung: Der 40-jährige Österreicher Peter T. wird seit Montagfrüh vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war Wien-Landstraße. Angehörige und Freunde sind in großer Sorge.
Laut Medienberichten hielt sich Peter zuletzt in Wien auf. Demnach wollte der 40-Jährige ursprünglich gemeinsam mit Freunden die Pride Parade am Samstag besuchen. Diese Pläne soll er jedoch kurzfristig abgesagt haben. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Persönliche Gegenstände in Airbnb gefunden
Besonders rätselhaft: Peter hatte in Wien ein Airbnb gebucht. Dort wurden später seine persönlichen Gegenstände sowie sein Handy gefunden. Was danach geschah und wohin der Mann verschwunden sein könnte, ist derzeit völlig unklar.
Bereits Vermisstenanzeige bei Polizei erstattet
Die Familie hat mittlerweile eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Peter hat familiäre Wurzeln in Wolfsberg in Kärnten, lebt jedoch in Graz in der Steiermark.
Der Vermisste ist etwa 1,82 Meter groß, von schlanker Statur und hat blaue Augen sowie braune Haare. Seiner Schwester zufolge trägt er meistens eine Kappe.
Jeder Hinweis könne entscheiden sein
Die Angehörigen bitten dringend um Mithilfe. Wer Peter T. seit Montag gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird ersucht, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 0664/5351510 zu melden.
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