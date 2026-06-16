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Feurstein verfolgt WM

ÖSV-Ass fiebert mit den rot-weiß-roten Kickern mit

Wintersport
16.06.2026 18:25
ÖSV-Ass Lukas Feurstein drückt der österreichischen Fußballnationalmannschaft bei der WM die ...
ÖSV-Ass Lukas Feurstein drückt der österreichischen Fußballnationalmannschaft bei der WM die Daumen.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Porträt von Peter Weihs
Von Dominik Omerzell und Peter Weihs

Auf den Ski ist Lukas Feurstein zu Hause, derzeit fiebert der Vorarlberger aber mit dem österreichischen Nationalteam bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA mit. Und da ist sich das ÖSV-Ass sicher, dass es Marko Arnautovic & Co. weit schaffen können.

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„Sein“ Sport macht gerade Pause, darum fiebert ÖSV-Ass Lukas Feurstein derzeit ganz woanders mit. Und zwar bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, wo die rot-weiß-roten Kicker am Mittwochmorgen gegen Jordanien erstmals die große Bühne betreten werden. „Die Vorfreude ist schon sehr groß, auch wenn es von den Uhrzeiten her schwer ist, alle Partien zu schauen“, sagt Feurstein, der selbst schon sein Fußballkönnen bei Eliteligist Bizau unter Beweis gestellt hatte, „aber die Topspiele sind ja zu vernünftigen Zeiten, die werden wir uns sicher anschauen.“

ÖSV-Ass Lukas Feurstein glaubt an einen klaren Auftaktsieg gegen Jordanien.
ÖSV-Ass Lukas Feurstein glaubt an einen klaren Auftaktsieg gegen Jordanien.(Bild: GEPA)

Besonders drückt der Mellauer natürlich Marko Arnautovic & Co. die Daumen. „Der Ausfall von Christoph Baumgartner tut natürlich extrem weh, aber ich glaube trotzdem, dass Österreich eine gute WM spielen kann“, meint Feurstein, der sein Vertrauen in das ÖFB-Team gleich weiter bekräftigt, „und gegen Jordanien werden wir gleich einmal mit einem guten 3:0 starten und dann die Gruppenphase hoffentlich als Zweiter oder vielleicht sogar als Erster abschließen. Und dann werden wir sehen, wie weit es geht.“

Christoph Baumgartners (r.) Ausfall schmerzt.
Christoph Baumgartners (r.) Ausfall schmerzt.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Großes Public Viewing
Das Highlight wird für den 24-Jährigen das Topspiel gegen Lionel Messi und Weltmeister Argentinien, was er nicht nur vor dem Fernseher verfolgen wird. „Das wird sicher ein großes Public Viewing mit Freunden und Familie, da werden wir die Jungs richtig unterstützen!“

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