ÖSV-Ass fiebert mit den rot-weiß-roten Kickern mit

„Sein“ Sport macht gerade Pause, darum fiebert ÖSV-Ass Lukas Feurstein derzeit ganz woanders mit. Und zwar bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, wo die rot-weiß-roten Kicker am Mittwochmorgen gegen Jordanien erstmals die große Bühne betreten werden. „Die Vorfreude ist schon sehr groß, auch wenn es von den Uhrzeiten her schwer ist, alle Partien zu schauen“, sagt Feurstein, der selbst schon sein Fußballkönnen bei Eliteligist Bizau unter Beweis gestellt hatte, „aber die Topspiele sind ja zu vernünftigen Zeiten, die werden wir uns sicher anschauen.“