Nicht Glasner! Amorim ist neuer Milan-Trainer

Amorim ist bereits der dritte portugiesische Trainer bei Milan innerhalb von zwei Jahren. Paulo Fonseca und Sergio Conceicao mussten jedoch beide nach kurzer Zeit wieder gehen. Amorim gehöre zu den „am besten vorbereiteten und innovativsten Trainern der neuen europäischen Generation“, lobte Gerry Cardinale, Eigner des Besitzerfonds RedBird, die Neuverpflichtung. Amorim stehe für einen klaren taktischen Ansatz mit Fokus auf hohes Pressing und schnelles Umschalten. Amorim will die „Herausforderung“ voller Stolz und Begeisterung annehmen. „Ich weiß genau, was dieser Klub bedeutet: Geschichte, Prestige und eine außergewöhnliche Fan-Gemeinde auf der ganzen Welt.“