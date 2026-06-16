Nicht Glasner! Amorim ist neuer Milan-Trainer

Nicht Oliver Glasner, sondern Ruben Amorim hat nun als neuer Trainer von AC Milan unterschrieben!
Der bei Manchester United gescheiterte Portugiese wurde laut Medien in Mailand mit einem Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison ausgestattet. Amorim, der frühere Erfolgstrainer von Sporting Lissabon, soll den italienischen Großklub wieder in die Erfolgsspur führen. Unter Vorgänger Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri die Champions-League-Ränge.
Glasner vorerst noch ohne Verein
Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen. Vergangene Woche wurde über einen Wechsel des Österreichers Glasner spekuliert und auch, ob Österreichs Teamchef Ralf Rangnick bei Milan eine Funktion übernimmt. Der Deutsche einigte sich mit dem ÖFB am vergangenen Samstag aber auf eine Vertragsverlängerung bis Jahresende 2027. Glasner ist nach einer erfolgreichen Zeit mit Crystal Palace vorerst noch ohne Verein.
Amorim ist bereits der dritte portugiesische Trainer bei Milan innerhalb von zwei Jahren. Paulo Fonseca und Sergio Conceicao mussten jedoch beide nach kurzer Zeit wieder gehen. Amorim gehöre zu den „am besten vorbereiteten und innovativsten Trainern der neuen europäischen Generation“, lobte Gerry Cardinale, Eigner des Besitzerfonds RedBird, die Neuverpflichtung. Amorim stehe für einen klaren taktischen Ansatz mit Fokus auf hohes Pressing und schnelles Umschalten. Amorim will die „Herausforderung“ voller Stolz und Begeisterung annehmen. „Ich weiß genau, was dieser Klub bedeutet: Geschichte, Prestige und eine außergewöhnliche Fan-Gemeinde auf der ganzen Welt.“
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