Wirtschaftskrimi: Steirische Firma ist insolvent

Das in Graz ansässige, vor fünf Jahren für das Rumänien-Geschäft gegründete Unternehmen AL Corporate rutschte jetzt aber in die Insolvenz und soll nicht mehr fortgeführt werden, wie die Kreditschutzverbände AKV und KSV am Dienstag mitteilten. Die Passiva liegen bei 7,2 Millionen Euro, die Aktiva lediglich bei 53.000 Euro. Die restlichen Gesellschaften von Kalcher sind davon nicht betroffen.