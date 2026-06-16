Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionen verschollen

Wirtschaftskrimi: Steirische Firma ist insolvent

Steiermark
16.06.2026 18:14
Schlagzeile in Rumänien: Der zur Partei PSD (Bildhintergrund) gewechselte ehemalige Direktor der ...
Schlagzeile in Rumänien: Der zur Partei PSD (Bildhintergrund) gewechselte ehemalige Direktor der Umweltförderungsagentur soll Millionen vom Photovoltaik-Projekt in den Wahlkampf gesteckt haben. Der steirische Jungunternehmer Julian Kalcher (li.) wartet auf sein Geld – und klagt an.(Bild: Krone KREATIV/AFP/privat/Screenshot)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein steirischer Jungunternehmer kämpft um viele Millionen Euro für ein PV-Projekt in Rumänien. Das Geld dürfte in dubiose politische Kanäle versickert sein. Die Grazer Gesellschaft, die das Projekt abwickelte, musste nun Insolvenz anmelden. 

0 Kommentare

In diesem Wirtschaftskrimi geht es um viele Millionen Euro: Wie berichtet, wickelte der Oststeirer Julian Kalcher, der bereits mit 21 Jahren das Solar-Unternehmen Apfelland Energie gegründet hatte, über eine weitere Firma ein Großprojekt („Casa Verde“) in Rumänien ab. Rund 7000 Hausdächer wurden mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet.

Eigentlich fördert die EU 90 Prozent der Kosten, doch ein Großteil der 23 Millionen Euro (mit Zinsen) kam nie bei den Steirern an. Vermutet wird, dass das Geld in den rumänischen Wahlkampf floss. Kalcher kämpfte jahrelang um das Geld und erstattete im Vorjahr Anzeige bei der europäischen Staatsanwaltschaft, nationale und internationale Ermittlungen laufen.

Lesen Sie auch:
Der Verdacht richtet sich gegen die rumänische sozialistische PSD-Partei. Die EU-Fördermillionen ...
Unsere Justiz aktiv
Solar-Millionenkrimi mit Politiker und Priester
22.11.2025
David gegen Goliath
Junger Steirer klagt Rumäniens „Polit-Mafia“ an
03.10.2025

Das in Graz ansässige, vor fünf Jahren für das Rumänien-Geschäft gegründete Unternehmen AL Corporate rutschte jetzt aber in die Insolvenz und soll nicht mehr fortgeführt werden, wie die Kreditschutzverbände AKV und KSV am Dienstag mitteilten. Die Passiva liegen bei 7,2 Millionen Euro, die Aktiva lediglich bei 53.000 Euro. Die restlichen Gesellschaften von Kalcher sind davon nicht betroffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.06.2026 18:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
144.780 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
112.808 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
103.842 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1506 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1340 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1110 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf