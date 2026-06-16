Wecker stellen! Hier gibt‘s das beste WM-Frühstück

Jantscher mit dabei

Vor zehn Jahren war er mit Österreichs Nationalteam bei einer EM-Endrunde dabei: Jakob Jantscher trug 23 Mal das rot-weiß-rote Trikot, etwa an der Seite von Arnautovic, Alaba und Co. Den Startschuss des ÖFB-Teams in die WM 2026 lässt sich Jantscher daher sicher nicht entgehen! Die Sturm-Legende wird in Seiersberg-Pirka Österreichs Erstauftritt für die „Krone“ analysieren und auch für Fotowünsche oder Autogramme parat stehen. „Nach 30 Jahren sind wir wieder bei einer WM! Auch wenn‘s zeitig in der Früh ist, wird Gänsehautstimmung bei der Hymne aufkommen. Es ist im Turnier viel drinnen für uns, wir haben ein Top-Team und eine Super-Energie. Schaut‘s vorbei!“