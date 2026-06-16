Wecker stellen! Hier gibt‘s das beste WM-Frühstück

Alles aufstehen, es ist WM! Die „Krone“ lädt Sie im Rahmen der Fanzone on tour am Mittwoch gemeinsam mit der Gemeinde Seiersberg-Pirka und Veranstalter TIQA ab 5:30 Uhr zum Public Viewing auf den Hauptplatz vor dem Gemeindeamt ein. Erleben Sie gemeinsam mit uns das erste WM-Spiel Österreich gegen Jordanien und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen. Ein Stargast ist auch dabei!
Die WM-Premiere unseres Nationalteams gegen Jordanien am Mittwoch, 17. Juni, Ankick um 6 Uhr verschlafen Sie in der „Krone“-Fanzone on tour sicher nicht! Denn beim Frühstücks-Viewing (ab 5.30 Uhr) am Hauptplatz in Seiersberg-Pirka – organisiert von unserem Veranstaltungspartner TIQA und der Gemeinde Seiersberg-Pirka – schmecken die Semmerln so gut wie nie. Bereits fixiert ist der österreichweite WM-Weckruf durch 30 Musikanten des Musikvereins, die um 5.30 Uhr mit der Nationalhymne das Großereignis für uns einläuten und unseren Kickern in Übersee musikalisch ausrichten, dass eine ganze Nation Aufstellung genommen hat, um die Daumen zu drücken.
Rot-weiß-rotes Menü
„Seiersberg-Pirka ist bereit für die WM und lädt zum einzigartigen WM-Ankick im Morgengrauen, ganz in Rot-Weiß-Rot“, freut sich Bürgermeister Werner Baumann auf den WM-Kick-off, den man mit einem Gratis-Kaffee von Hornig optimal beginnen kann. Für Schülerinnen und Schüler, die vor dem Unterricht noch unser Nationalteam anfeuern wollen, gibt‘s gratis Frühstückssackerl mit Bio-Äpfeln und Müsliriegeln, damit beim Lernen nicht die Augen zufallen. Dazu gibt‘s ab 5.30 Uhr für eine vollends rot-weiß-rote Stärkung Steirische Kernöleierspeise, Wiener Frühstück, Kärntner Reindling, Tiroler Nusskipferl, Salzburger Mozartkugeln und noch viel mehr – alles zum sehr fairen Preis!
Jantscher mit dabei
Vor zehn Jahren war er mit Österreichs Nationalteam bei einer EM-Endrunde dabei: Jakob Jantscher trug 23 Mal das rot-weiß-rote Trikot, etwa an der Seite von Arnautovic, Alaba und Co. Den Startschuss des ÖFB-Teams in die WM 2026 lässt sich Jantscher daher sicher nicht entgehen! Die Sturm-Legende wird in Seiersberg-Pirka Österreichs Erstauftritt für die „Krone“ analysieren und auch für Fotowünsche oder Autogramme parat stehen. „Nach 30 Jahren sind wir wieder bei einer WM! Auch wenn‘s zeitig in der Früh ist, wird Gänsehautstimmung bei der Hymne aufkommen. Es ist im Turnier viel drinnen für uns, wir haben ein Top-Team und eine Super-Energie. Schaut‘s vorbei!“
Nach 30 Jahren wieder WM! Auch wenn‘s zeitig in der Früh ist, wird‘s Gänsehautstimmung bei der Hymne geben! Es ist viel drinnen, wir haben eine super Energie!
Jakob Jantscher freut sich auf die „Krone“-User
Panini-Börse
Auch für die Panini-Sammler sind die „Krone“-Fanzonen on tour der perfekte Treffpunkt: Bei den jeweiligen „Krone“-Ständen wird Platz für eine Tauschbörse eingerichtet, wo Sammler der beliebten Abziehbilder ihre „Doppelten“ oder „Dreifachen“ loswerden oder vielleicht den ein oder anderen Superstar, der im Album noch fehlt, von Gleichgesinnten abwerben können.
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