Thiem: Das ist seine Startelf gegen Jordanien

Wer läuft gegen Jordanien auf? Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem verrät im Gespräch mit der „Krone“ seine Startelf für Österreichs WM-Auftakt am Mittwoch (6 Uhr, im Liveticker auf sportkrone.at). Aber sehen und hören sie selbst – oben im Video.
„Ich freue mich richtig, wenn es losgeht“, strahlt Thiem. „Die Auslosung ist natürlich ein bisschen tricky. Aber sie werden die Gruppe überstehen, weil die Nationalmannschaft einfach sehr viel Qualität hat.“
Doch wer dürfte unter Teamchef Thiem gegen Jordanien von Start weg spielen? Der US-Open-Sieger von 2020 setzt auf Schlager im Tor, davor Mwene, Danso, Alaba und Laimer – das Mittelfeld bilden Schlager, Seiwald, Sabitzer, Wimmer, Chukwuemeka und ganz vorne soll Arnautovic für die nötigen Tore sorgen.
Thiems Prognose für die Gruppenphase: „Wenn die Mannschaft an ihr Leistungsmaximum kommt, kann sie auch alle drei Spiele gewinnen.“ Sein Weltmeister-Favorit ist übrigens Frankreich.
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