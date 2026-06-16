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Verband rechnet vor

„Kick-Ehrenamt“ bringt fast neun Millionen Euro

Fußball Unterhaus
16.06.2026 18:30
Rekord-Präsident Wolfgang Bartosch hat beim Steirischen Fußballverband noch einiges vor.
Rekord-Präsident Wolfgang Bartosch hat beim Steirischen Fußballverband noch einiges vor.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der Rekord-Präsident des Steirischen Fußballverbandes, Wolfgang Bartosch, hat eine erneute Kandidatur angekündigt. Denn trotz der erfreulichen Ergebnisse seiner dritten Amtszeit inklusive einiger imposanter Zahlen sieht der Ex-ÖFB-Boss noch eine Menge Arbeit vor sich.

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„Ich werde mich neuerlich einer Kandidatur stellen, denn wir haben noch einiges im Programm!“ Dr. Wolfgang Bartosch, mit einer Amtszeit von 15 Jahren der längstdienende Präsident des Steirischen Fußballverbandes StFV, kündigte am Dienstag an, dass er sich gemeinsam mit Vize-Präsident Wolfgang Maier und seinem bewährten Stab bei der nächsten Hauptversammlung am 6. Februar 2027 für eine vierte Amtszeit bewerben wird.

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