„Kick-Ehrenamt“ bringt fast neun Millionen Euro

Der Rekord-Präsident des Steirischen Fußballverbandes, Wolfgang Bartosch, hat eine erneute Kandidatur angekündigt. Denn trotz der erfreulichen Ergebnisse seiner dritten Amtszeit inklusive einiger imposanter Zahlen sieht der Ex-ÖFB-Boss noch eine Menge Arbeit vor sich.
„Ich werde mich neuerlich einer Kandidatur stellen, denn wir haben noch einiges im Programm!“ Dr. Wolfgang Bartosch, mit einer Amtszeit von 15 Jahren der längstdienende Präsident des Steirischen Fußballverbandes StFV, kündigte am Dienstag an, dass er sich gemeinsam mit Vize-Präsident Wolfgang Maier und seinem bewährten Stab bei der nächsten Hauptversammlung am 6. Februar 2027 für eine vierte Amtszeit bewerben wird.
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