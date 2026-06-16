„Kick-Ehrenamt“ bringt fast neun Millionen Euro

„Ich werde mich neuerlich einer Kandidatur stellen, denn wir haben noch einiges im Programm!“ Dr. Wolfgang Bartosch, mit einer Amtszeit von 15 Jahren der längstdienende Präsident des Steirischen Fußballverbandes StFV, kündigte am Dienstag an, dass er sich gemeinsam mit Vize-Präsident Wolfgang Maier und seinem bewährten Stab bei der nächsten Hauptversammlung am 6. Februar 2027 für eine vierte Amtszeit bewerben wird.