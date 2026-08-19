Völlig irrer Streit in Kirchengasse eskaliert

Unternehmer spricht von Terror und Rufschädigung

Der Streit hat mittlerweile auch ein juristisches Nachspiel. Nach einer Anzeige wird wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und Korruption musste sich Heisz auch vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft rechtfertigen. Dem Grundstückseigentümer reicht es ebenfalls. „Ich bekomme eine Anzeige nach der nächsten. Das ist Terror und Rufschädigung“, sagt auch der Unternehmer. Er habe sich an die Gesetze gehalten und immer wieder versucht, das Gespräch zu suchen. „Wenn sie nicht wollen, dann tut es mir leid.“