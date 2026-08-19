Ein Auswärtsdreier vor der eigenen Haustür?

„Dann wird’s später“

Alte Freundschaft hin oder her – für 90 Minuten wird sie auf Eis gelegt. „Am Ende des Tages ist es eine Auswärtspartie, bei der es um drei Punkte geht.“ Wenn der SCO diese tatsächlich entführt – traut sich Hotwagner danach überhaupt noch durch Pinkafeld nach Hause? „Dann wird’s vielleicht ein bisschen später. Da sind nicht mehr so viele Leute auf der Straße“, lacht er. Ganz unabhängig vom Ergebnis ist eines ohnehin fix: Mit „Spetzl“ Posch gibt’s danach ein gemeinsames Bier. Praktisch, dass dann der Heimweg nicht mehr ganz so weit ist...