Storch „Hansl“ ist wieder zurück im Nest!

Dass sich die Störche in Unterrabnitz ausgesprochen wohlfühlen, ist nicht neu. Schon seit vielen Jahren kommen die Tiere regelmäßig wieder. Und sie nehmen ihre Aufgabe als Ortsbewohner offenbar besonders ernst. Ein Storch sorgte im Vorjahr für große Aufmerksamkeit, als er immer wieder seelenruhig über die Hauptstraße spazierte und den Verkehr lahm legte. Doch auch fremde Gärten wurden vom neugierigen Storch genaustens inspiziert, als er in ein offen stehendes Haustor spazierte.