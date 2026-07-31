Kläranlage defekt, Abwasser fließt direkt in Ache

Bundesheer stellte Kräfte zur Verfügung

Seit Mittwochnacht stehen Kräfte der örtlichen Feuerwehr sowie des Baubezirksamts Imst im Einsatz, um die Kläranlage Sölden freizulegen. Unterstützt werden sie seit Freitag durch einen zusätzlichen Katastrophenschutzzug mit Feuerwehren aus den Bezirken Imst und der Feuerwehr Landeck. Zudem wurde seitens der Gemeinde ein Assistenzeinsatz des Bundesheers angefordert. Das Bundesheer stellt seit Freitagmittag rund 25 Kräfte sowie technisches Gerät zur Verfügung.