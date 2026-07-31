Ralph Siegel durfte Intensivstation verlassen

Vor zwei Wochen wurde dann bekannt, dass er wieder erwacht ist. „Verhältnismäßig geht es mir gut“, sagte er zur „Bild“. Sein Arzt habe ihm gesagt, wenn er noch einen Tag länger in Spanien geblieben wäre oder dort in irgendeine Klinik eingeliefert worden wäre, dann würde er nicht mehr leben. „Einen Tag später und ich wäre tot gewesen.“ Der Musikmacher wurde von seiner Ehefrau Laura Siegel (43) aus seiner Wohnung in Spanien nach Deutschland zurückgebracht.