Neue Autos für Motorradlenker noch gefährlicher

Sichttest mit der „Krone“ auf Übungsplatz

Die Kfz-Bauweise hat sich stark verändert. Moderne Pkw werden durch wuchtige Karosserien und breite Dachsäulen (A-Säule) oft unübersichtlich, wie Beamte der Landesverkehrsabteilung aufmerksam machen. Bei einem Test mit der „Krone“ auf dem Rübenplatz in Frauenkirchen zeigen die erfahrenen Polizisten deutlich auf, wie schnell ein Autofahrer einen Biker übersehen kann.