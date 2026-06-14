Kassenärzte arbeiten an der Kapazitätsgrenze

Neurologen und Radiologen weniger „gut gebucht“

Allerdings zeigt die Studie auch, dass der Aufnahmestopp bei Kassenärzten schon lange kein Randphänomen einzelner Fächer ist. Auch in den Bereichen HNO (36,9 Prozent) Psychiatrie (33,3 Prozent) und Orthopädie (32,4 Prozent) müssen Patienten geduldig sein – oder auf einen Wahlarzt setzen. Sebastian Arthofer, Geschäftsführer von krankenversichern.at: „Wenn in der typischen Fachrichtung rund jede dritte Kassenpraxis keine neuen Patienten mehr aufnimmt und in manchen Fächern sogar zwei von drei, dann reden wir nicht über Einzelfälle, sondern über ein strukturelles Kapazitätsproblem.“ 14 Fachrichtungen wurden untersucht. Die besten Chancen auf einen Termin als Neu-Patient hat man in Kärnten übrigens in der Radiologie, Neurologie oder der Pulmologie. Hinzu kommt ein Stadt-Land-Gefälle.