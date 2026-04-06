Letzte Fahrt: Baustart für neue Bahn auf Gerlitzen

Die ersten Baumaschinen wurden bereits auf die Kanzelhöhe gebracht. In den kommenden Wochen wird die alte Gipfelbahn – sie hat pro Stunde 2400 Personen zum Gipfel befördert – abgebaut werden. Bis zum Start der Wintersaison soll dann bereits die neue Gondelbahn in Betrieb gehen. Zehn Wintersportler werden darin Platz finden. Aber auch Wanderer werden mit der neuen Gondelbahn nun bequemer und schneller zum Gipfel kommen.