Letzte Fahrt: Baustart für neue Bahn auf Gerlitzen

Mit dem Ende der Wintersaison wird auf der Gerlitzen ein neues Kapitel aufgeschlagen: Der alte Sessellift auf den Gipfel wird durch eine moderne Gondelbahn ersetzt.
Nach 38 Jahren ist heute auf der Gerlitzen eine Ära zu Ende gegangen: Die Gipfelbahn hat mit dem Ende der Wintersaison ihre letzte Fahrt getätigt. Der Vierersessellift wird bis zur nächsten Skisaison durch eine moderne 10er-Gondelbahn ersetzt werden.
Die Bauarbeiten für die „Kanzelbahn II“ starten bereits morgen, Dienstag. Das Projekt ist eines der größten Infrastrukturprojekte im Skigebiet. Die leistungsstarke, komfortable Verbindung von der Kanzelhöhe auf den Gerlitzen-Gipfel wird über 470 Höhenmeter überwinden. Damit soll es gelingen, die Wintersportler künftig noch schneller auf den Gipfel zu bringen.
Die ersten Baumaschinen wurden bereits auf die Kanzelhöhe gebracht. In den kommenden Wochen wird die alte Gipfelbahn – sie hat pro Stunde 2400 Personen zum Gipfel befördert – abgebaut werden. Bis zum Start der Wintersaison soll dann bereits die neue Gondelbahn in Betrieb gehen. Zehn Wintersportler werden darin Platz finden. Aber auch Wanderer werden mit der neuen Gondelbahn nun bequemer und schneller zum Gipfel kommen.
Die Bauarbeiten führen zu einem geänderten Betrieb während der Sommermonate. Da die direkte Gipfelverbindung wegfällt, werden ab 30. Mai die Moser- und die Pöllingerbahn eine Auffahrt bis zur Pöllingerhütte ermöglichen.
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