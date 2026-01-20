Vorteilswelt
Nach Brooklyn-Skandal

Vater David Beckham bemüht lächelnd in Davos

Society International
20.01.2026 13:42
Nur einen Tag, nachdem sein Sohn Brooklyn auf Instagram endgültig mit seinen Eltern gebrochen ...
Nur einen Tag, nachdem sein Sohn Brooklyn auf Instagram endgültig mit seinen Eltern gebrochen und schwere Vorwürfe gegen sie erhoben hat, trat sein Vater David Beckham beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos auf.(Bild: AP/Markus Schreiber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieses Bild sorgt für Aufsehen: Zum ersten Mal seit dem explosiven Statement seines Sohnes Brooklyn Beckham zeigt sich David Beckham wieder öffentlich – und bemüht sich sichtbar um Fassung. Bei einem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde der ehemalige Fußballstar fotografiert, lächelnd, geschniegelt, professionell. Doch hinter der Fassade brodelt ein massiver Familienkonflikt.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Brooklyn Beckham mit einem emotionalen Instagram-Statement eine Schockwelle ausgelöst. Darin erhebt der 26-Jährige schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David und Victoria Beckham. Er spricht von jahrelanger Kontrolle, gezielter Einflussnahme auf die Medien und davon, dass seine Familie versucht habe, seine Ehe mit Nicola Peltz zu sabotieren.

David Beckham schweigt – und weicht Fragen aus
Während Brooklyn öffentlich abrechnet, setzt David Beckham auf Schweigen. In Davos trat der 50-Jährige in seiner Rolle als UNICEF-Sonderbotschafter sowie als Unternehmer auf, posierte für offizielle Fotos und nahm an einem Podcast-Interview teil. Als ein Reporter ihn später direkt auf das Statement seines Sohnes ansprach, lehnte Beckham jeden Kommentar ab.

Beckham beim Weltwirtschaftsforum in Davos
Beckham beim Weltwirtschaftsforum in Davos(Bild: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Das Weltwirtschaftsforum steht in diesem Jahr unter dem Motto „Spirit of Dialogue“ – ein bitterer Kontrast zur Funkstille innerhalb der Beckham-Familie.

Brooklyn Beckham erhebt schwere Vorwürfe
In seinem Statement erklärte Brooklyn, er habe jahrelang geschwiegen, um familiäre Angelegenheiten privat zu halten. Doch seine Eltern und deren Umfeld hätten immer wieder Informationen an die Presse gegeben. „Ich habe keine andere Wahl mehr, als für mich selbst zu sprechen“, schrieb er. Besonders deutlich machte er: Eine Versöhnung stehe für ihn aktuell nicht zur Debatte.

Lesen Sie auch:
Brooklyn mit seiner Ehefrau Nicola Peltz.
„Meine Eltern lügen“
Brooklyn Beckham geht öffentlich auf Familie los
19.01.2026
Irrer Beckham-Zwist
Brooklyn spricht nur noch über Anwälte mit Eltern!
09.01.2026

Auch Ehefrau Nicola Peltz spielt in dem Konflikt eine zentrale Rolle. Brooklyn wirft seinen Eltern vor, bereits vor der Hochzeit versucht zu haben, seine Beziehung zu zerstören – und dieser Druck habe nie aufgehört.

Kleid, Tanz und peinliche Szenen
Brooklyn wirft besonders seiner Mutter Victoria Beckham vor, seine Hochzeit 2022 sabotiert zu haben. In letzter Minute sei seine Frau ohne das versprochene Brautkleid dagestanden und habe kurzfristig ein neues Kleid organisieren müssen. Außerdem habe sie einen lange geplanten Hochzeitstanz mit seiner Braut „gestohlen“.

Britischen Medien zufolge würden aber einige Darstellungen von Brooklyn Zeugenberichten zufolge nicht ganz zutreffen. So habe Nicolas Hochzeits-Stylistin Leslie Fremar erklärt, das Valentino-Hochzeitskleid sei vor der Hochzeit bereits über ein Jahr hinweg entworfen worden. Victoria Beckham wiederum hätte Nicola bereits frühzeitig mitgeteilt, dass ihr Atelier das Kleid zeitlich nicht realisieren könne.

Auch dieses Foto sorgt gerade für Schlagzeilen – Brooklyns Ehefrau Nicola (ganz rechts außen) ...
Auch dieses Foto sorgt gerade für Schlagzeilen – Brooklyns Ehefrau Nicola (ganz rechts außen) soll bei der Premiere von „Beckham“ 2023 zu dem Familienfoto gezwungen worden sein, was man ihr deutlich ansehe.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Die Hochzeit von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham wurde zudem ausführlich von der US-Ausgabe der „Vogue“ begleitet. Das Magazin beschrieb damals laut „Daily Mail“ detailliert, wie sich das Fest an klassischen amerikanischen Hochzeitstraditionen orientierte, darunter der Mutter-Sohn-Tanz sowie der Vater-Tochter-Tanz. Demnach tanzten die frisch Vermählten ihren ersten Tanz zu einer Version von „Can’t Help Falling in Love“, gesungen vom südafrikanischen Sänger Lloyiso. Später am Abend, gegen 23 Uhr, betrat der enge Familienfreund Marc Anthony die Bühne und performte seinen Song „I Need to Know“.

Widersprüchliche Darstellungen
Genau an diesem Punkt beginnen die widersprüchlichen Darstellungen. Hier heißt es, Brooklyn habe seine Mutter Victoria auf die Bühne gebeten, wo sie gemeinsam mit David Beckham und Tochter Harper tanzten. Laut Brooklyns Statement sei er von Marc Anthony unerwartet auf die Bühne gerufen worden, als eigentlich sein romantischer erster Tanz mit Nicola geplant gewesen sei. Stattdessen habe seine Mutter bereits dort auf ihn gewartet, den Tanz an sich gerissen und unangemessen getanzt zu haben. 

Die Fotos von Dienstag aus Davos zeigen David Beckham lächelnd – doch viele Fans zweifeln, dass dieses Lächeln echt ist. Nach Brooklyns öffentlicher Abrechnung wirkt der perfekte Familienmythos der Beckhams stärker erschüttert denn je. Ob es hinter den Kulissen noch Gespräche gibt oder die Fronten endgültig verhärtet sind, bleibt offen.

Klar ist: Dieses erste öffentliche Auftreten nach dem Familiendrama markiert keinen Neuanfang, sondern den sichtbarsten Beweis dafür, wie tief der Riss inzwischen ist.

