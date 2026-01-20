Vater David Beckham bemüht lächelnd in Davos

Widersprüchliche Darstellungen

Genau an diesem Punkt beginnen die widersprüchlichen Darstellungen. Hier heißt es, Brooklyn habe seine Mutter Victoria auf die Bühne gebeten, wo sie gemeinsam mit David Beckham und Tochter Harper tanzten. Laut Brooklyns Statement sei er von Marc Anthony unerwartet auf die Bühne gerufen worden, als eigentlich sein romantischer erster Tanz mit Nicola geplant gewesen sei. Stattdessen habe seine Mutter bereits dort auf ihn gewartet, den Tanz an sich gerissen und unangemessen getanzt zu haben.