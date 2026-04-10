Politische Kehrtwende im Pensions-Gutachten-Streit

Kritik nach Studie der Arbeiterkammer

Ausgelöst wurde die politische und öffentliche Debatte durch eine Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich, die im Auftrag des Foresight-Instituts erstellt wurde. Darin gaben laut Erhebung rund 70 Prozent der befragten Antragstellerinnen und Antragsteller bei PVA-Begutachtungen an, die Untersuchung als wenig oder gar nicht respektvoll empfunden zu haben. Auch von „kasernenartigem Ton“, „Anschreien“ und dem Vorwurf der Simulation gesundheitlicher Probleme war die Rede.