Blutrausch in Werkstatt: Täter griff zu 2. Hammer

Wie oft der geständige Verdächtige tatsächlich in der Nacht zum Mittwoch in der kleinen Garage auf seinen einst guten Bekannten zugeschlagen hat, möchte man von offizieller Seite nicht sagen. „Aber es waren definitiv sehr viele Hiebe“, wie Staatsanwalt Markus Kitz im „Krone“-Gespräch bestätigt. Und das nicht „nur“ mit einem Tatwerkzeug.