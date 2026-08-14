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Sechs Stimmen wählten unsere zehn Herzensmenschen

Kärnten
14.08.2026 10:00
Unsere Fachjury war zum Teil persönlich in der Redaktion, aber auch mittels Video zugeschalten.
Unsere Fachjury war zum Teil persönlich in der Redaktion, aber auch mittels Video zugeschalten.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Zum ersten Mal entschieden sechs bekannte Stimmen, wer zu den Auserwählten zählt. Bei der Vielzahl an berührenden Geschichten, fiel die Wahl allerdings alles andere als leicht.

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Unsere Fachjury hatte die Qual der Wahl! Aus den zahlreichen Einsendungen, die in den vergangenen Wochen in der „Krone“-Redaktion eingelangt waren, mussten jene zehn Kärntnerinnen und Kärntner ausgewählt werden, die heuer als „Herzensmensch“ ausgezeichnet werden. Schon beim Durchforsten der Nominierungen wurde klar: An Personen, die sich selbstlos für andere einsetzen, mangelt es in unserem Bundesland nicht.

Wer in diesem Jahr zu den zehn Auserwählten zählt, wurde erstmals von sechs bekannten Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Sparten ausgewählt: Tierschutzexpertin Helga Happ, Ski-Legende Franz Klammer, Kabarettistin Ina Jovanovic, Stadttheater-Intendant Aron Stiehl, der Landesfinanzreferent des Roten Kreuzes Kärnten, Roland Peters, sowie Influencerin Larissa Bugelnig.

Wer konnte unsere Fachjury überzeugen? 
Bevor alle Nominierungen vorgestellt wurden, begrüßte „Kärntner Krone“-Chefredakteurin Clara Milena Steiner die Jury, welche teils persönlich als auch via Videoanruf teilnahm. Berührende Geschichten wurden präsentiert, Hintergründe erzählt und gemeinsam wurde über die außergewöhnlichen Leistungen der Nominierten gesprochen.

Chefredakteurin Steiner erklärte den Ablauf.
Chefredakteurin Steiner erklärte den Ablauf.(Bild: Handler Wolfgang)

Nach der Präsentation vergab unsere Fachjury mittels eines Bewertungssystems ihre Punkte. Wer die zehn Herzensmenschen sind und welche bewegenden Geschichten hinter den Nominierungen stecken, werden wir in den kommenden Wochen präsentieren.

Wen wir Ihnen aber bereits am Samstag vorstellen dürfen: unsere zehn Herzensvereine. Welcher Verein es unter die besten drei schafft und somit auch ein Preisgeld in Höhe von 5000, 3000 oder 2000 Euro erhält, entscheiden nun Sie, liebe Leserinnen und Leser. Ab Samstag können Sie online oder mittels Coupon in Ihrer „Krone“, abstimmen, welcher Verein ausgezeichnet werden soll. 

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