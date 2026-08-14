Sechs Stimmen wählten unsere zehn Herzensmenschen

Unsere Fachjury hatte die Qual der Wahl! Aus den zahlreichen Einsendungen, die in den vergangenen Wochen in der „Krone“-Redaktion eingelangt waren, mussten jene zehn Kärntnerinnen und Kärntner ausgewählt werden, die heuer als „Herzensmensch“ ausgezeichnet werden. Schon beim Durchforsten der Nominierungen wurde klar: An Personen, die sich selbstlos für andere einsetzen, mangelt es in unserem Bundesland nicht.