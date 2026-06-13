Ein ganzer Bezirk hat bald keinen Kassen-Hautarzt

Der letzte Vertragshautarzt im steirischen Bezirk Voitsberg geht noch im Juni in den Ruhestand, eine Nachfolge gibt es noch keine. Die ÖGK ist um eine rasche Lösung des Problems bemüht. Aber: Rund 30 Prozent der steirischen Kassenordinationen nehmen keine neuen Patienten mehr auf.
Und wieder ein Kassenarzt weniger ... Diese Sorge plagt gerade die Bewohner der Region Voitsberg. Noch im Juni schließt der letzte Dermatologe mit Kassenvertrag in dem weststeirischen Bezirk seine Praxis, weil er in Pension geht. Einen Nachfolger für die freie Stelle gibt es aktuell noch nicht.
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