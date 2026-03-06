Wirbel um „Urlaub“ von Lehrerin nach den Ferien

BMW baut so viele Motoren wie noch nie in Steyr
Großer Wirbel an einer kleinen Schule in Oberösterreich: Weil eine Volksschullehrerin nach den Semesterferien nicht in ihre Klasse zurückgekehrt war, wurde die Bildungsdirektion eingeschaltet. Während eine Informantin davon spricht, dass die Pädagogin „illegal“ auf Urlaub sei, will die Schulbehörde beruhigen.
Eine anonyme Anruferin meldete sich in den vergangenen Tagen wiederholt bei der „Krone“. Der Grund: Eine Lehrerin soll nach den Semesterferien nicht an ihren Arbeitsplatz in einer Mühlviertler Volksschule zurückgekehrt sein, sondern mache stattdessen auf einer Tropeninsel Urlaub. „Das ist illegal und ein Skandal“, so die Anruferin weiter – und außerdem würden die Kinder jetzt ohne Pädagogin dastehen.
