Wirbel um „Urlaub“ von Lehrerin nach den Ferien

Eine anonyme Anruferin meldete sich in den vergangenen Tagen wiederholt bei der „Krone“. Der Grund: Eine Lehrerin soll nach den Semesterferien nicht an ihren Arbeitsplatz in einer Mühlviertler Volksschule zurückgekehrt sein, sondern mache stattdessen auf einer Tropeninsel Urlaub. „Das ist illegal und ein Skandal“, so die Anruferin weiter – und außerdem würden die Kinder jetzt ohne Pädagogin dastehen.