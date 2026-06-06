Sommerschule für Lehrer „Tropfen auf heißem Stein“

Bei jenen Kindern aus Deutschförderklassen ist das Ziel vor allem der Spracherwerb. Im Zuge dessen betont der steirische Neos-Klubobmann Niko Swatek erneut: „Deutsch ist der Schlüssel für echte Bildungschancen. Trotz zusätzlicher Bundesmittel gibt es in der Steiermark weniger Deutschförderlehrkräfte und weniger Landesmittel. Kinder mit Nachholbedarf brauchen mehr Unterstützung – nicht weniger.“ Die Debatte ist, wie berichtet, komplex. Swatek kritisiert, dass Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) um 37 Prozent weniger Mittel zur Deutschförderung zur Verfügung stellt. Hermann entgegnet, dass die Steiermark Dienstposten stets überzogen habe und dies weiter tue. Am Papier sind es trotzdem weniger Ressourcen, weil das Land sparen muss.

Der Bedarf ist jedenfalls groß. Ab 2027 will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) auch Kinder aus Deutschförderkursen (siehe Infobox) verpflichtend in die Sommerschule schicken.